“Mi hanno rivoltata come un calzino e acciuffata per i capelli”: grazie al personale del Santa Croce di Cuneo

Ritengo doveroso ringraziare il personale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. Mi trovo qui perché mi hanno trovato un melingioma alla quinta vertebra e dovevo affrontare un intervento chirurgico, ma durante gli accertamenti hanno scoperto che il mio cuore era ed è un disastro.

Voglio ringraziare la giovane dottoressa Ilenia Ferraro, innamorata del suo lavoro: mi ha portato in cardiologia per vari controlli.

Mi hanno regalato giorni di vita da dividere e condividere con mio marito, figlio, nipoti e tante persone che ho scoperto mi vogliono bene.

Volevo ringraziare tutto il personale, dai medici agli infermieri, per la gentilezza, la disponibilità, la pazienza e la professionalità che hanno dimostrato con me in questi 16 giorni di ferie forzate.

Trovo corretto dire grazie. Anche quando alle notizie disastrose giungeva lo sconforto, la pazienza e il sorriso hanno fatto la loro parte.

Se adesso scrivo a Lei e anche grazie a loro che mi hanno rivoltato come un calzino, ma anche acciuffato per i capelli.