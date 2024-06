Grande festa a Busca per il XII Raduno degli Alpini d'Oc [FOTO]

Una giornata di festa e di onore alla memoria dei Caduti di tutte le guerre e dei Caduti Alpini quest’oggi a, domenica 30 giugno, a Busca per il XII Raduno degli Alpini d’Oc, ospiti della Città e della sezione Ana locale. Un gran numero di Alpini ha reso onore a tutti coloro che hanno sacrificato le loro giovani vite per conquistare la libertà e che, costretti, hanno dovuto prendere parte alla grande sciagura dell’umanità, la guerra. Il Sindaco Ezio Donadio e tutti gli altri intervenuti hanno sottolineato come sia fondamentale tramandare il ricordo di quei sacrifici e insegnare la pace.



Gruppi del Comitato Alpini d’Oc: Aisone, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Ceretto di Costigliole, Cervasca, Chiusa Pesio, Confreria Cuneo e Cuneo centro, Demonte, Dronero, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Madonna dell'Olmo ,Peveragno, Pietraporzio, Rota Chiusani, Robilante, Riforano, San Benigno, San Damiano Macra, San Rocco Castagnaretta, Spinetta, Tarantasca, Vernante, Vignolo, Vinadio.