Agonisti senza piscina: sfide e sacrifici nell'attesa del recupero della struttura a Savigliano

Mentre proseguono i lavori di consolidamento del soffitto della piscina comunale di Savigliano, iniziati a metà ottobre, il cui termine è previsto tra fine gennaio inizio febbraio 2024, i bambini e ragazzi che frequentano i corsi agonistici sono costretto ad allenare nell’impianto natatorio di Cuneo gestito, come quello saviglianese, dal Centro sportivo Roero.

Il 1° dicembre ricorre un anno da quando si era staccato un calcinaccio dalla controsoffittatura, sulla vasca interna della struttura, che ne aveva poi fatto decretare la struttura per motivi di sicurezza.

Mentre gli altri corsi sono stati sospesi, quelli agonistici si sono dovuti trasferire a Cuneo per gli allenamenti con la problematica relativa al trasporto.

Da gennaio 2023 il Centro Sportivo del Roero aveva anticipato la cifra del trasporto per i bambini e ragazzi che, frequentando i corsi agonistici, devono allenarsi più volte a settimana.

Il Comune si era poi accollato la spesa da gennaio allo scorso giugno.

Alcuni genitori degli agonisti lamentano che dall’inizio della stagione 2023/24, che ha preso il via a fine agosto, il Csr ha informato loro che il Comune aveva sospeso le elargizioni e il trasporto, di conseguenza il noleggio del bus, sarebbe rimasto a carico dei familiari di circa una cinquantina di agonisti.

“Gli agonisti più piccoli – spiegano i genitori - appartenenti alla categoria ‘propaganda’ fino agli esordienti, che vanno dai 7 ai 12 anni, sono una ventina, e vanno a Cuneo 3 volte la settimana, appena usciti da scuola dove alle 16,30 a turno c’è un genitore che li accompagna sul pullman noleggiato appositamente”.

I più grandi nei corsi di ‘categoria’ devono seguire i corsi agonistici da cinque a sei volte la settimana a Cuneo, alcune volte anche il sabato.

“Abbiamo noleggiato un pullman da 20 con l’ausilio del Csr, ma le fatture sono al momento a carico nostro – affermano i genitori degli agonisti – il bus alcune volte deve fare quattro corse, tra andate e ritorno, perché gli orari degli allenamenti a seconda delle varie categorie non coincidenti tra loro. Facendo un conto – continuano i genitori – relativo al noleggio del bus con le spese di trasporto per cinque giorni a settimana viene a costare indicativamente oltre 200 euro a corsa che gravano sulle famiglie anche se al momento sono anticipati da Csr. Ci siamo quindi adoperati a trovare degli sponsor e dobbiamo ringraziare la Cassa di Risparmio di Savigliano che ci ha elargito un fondo per affrontare le spese di trasporto che stiamo attualmente utilizzato”.

Facendo un calcolo per una famiglia che ha due figli nell’agonistica si verrebbero a spendere indicativamente sui 600 euro di trasporto mensile.

Antonello Portera sindaco di Savigliano interpellato sulla situazione ha affermato: “Le spese fino a giugno sono state interamente sostenute dal Comune. Per il nuovo periodo, di corsi iniziati dopo le vacanze estive, il programma è che le spese di trasporto vengano pagate in parte dalla Cassa di Risparmio di Savigliano ed il resto dal Comune, a seguito della variazione di bilancio che è proposta dalla Amministrazione per l'approvazione del consiglio comunale del prossimo 22 novembre”.

Tra gli agonisti saviglianesi, tesserati Csr, che si allenano a Cuneo anche Sara Curtis recentemente convocata nella Nazionale maggiore per i prossimi Campionati Europei in vasca corta, che si svolgeranno dal 5 al 10 dicembre ad Otopeni, in Romania.