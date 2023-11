Moretta, cresce la squadra dei nonni vigile

Cresce ancora la squadra di “nonni vigile” del Comune di Moretta. Salgono a cinque i volontari in servizio all’uscita delle scuole del paese. Armati di pettorina e cappellino giallo Mario Ghidella, Luciano Ragni, Pietro Giaccardi, Paolo Barbetta e Pierfranco Bainotti sono già diventati i beniamini dei piccoli studenti che ogni giorni guardano con simpatia e ammirazione chi li aiuta ad attraversare la strada e li guida verso il cancello della scuola.

L’iniziativa era stata lanciata alcuni anni fa dall’amministrazione morettese e all’appello aveva risposto Mario Ghidella, personaggio molto conosciuto da bambini e ragazzi del paese per il suo impegno nella scuola calcio Morevilla.

Nelle scorse settimane, la squadra si è rafforzata con l’adesione al progetto nuovi volontari.

«I nonni vigile – racconta il sindaco Gianni Gatti - sono coordinati dall’ufficio di polizia municipale, che stabilisce turni e orari, nel rispetto comunque della disponibilità di tempo dei singoli volontari. Chiunque desideri entrare a far parte del gruppo, può mettersi in contatto con la polizia municipale. A distanza di un paio di anni dall’avvio del progetto sono estremamente felice di poter constatare che l’iniziativa coinvolge sempre più volontari. La figura del nonno vigile è ormai un punto di riferimento per i bambini all’uscita di scuola, che dà sicurezza e strappa sorrisi. Anche questo è un bel modo di “fare comunità”. Ho avuto modo di dirlo molte volte, ma non mi stancherò mai di ripetere il mio grazie a queste persone che dedicano parte della loro giornata al servizio di Moretta».