eVISO a Restructura 2023

Per il secondo anno consecutivo eVISO parteciperà come espositore a Restructura, il salone del Nord-Ovest dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia e rivolto a professionisti e privati: un’occasione per mettere in dialogo le più importanti aziende del settore con il grande pubblico.

La fiera si terrà al Lingotto Fiere di Torino dal 23 al 25 novembre.