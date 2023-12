Domani autotrasportatori in assemblea a Cherasco

Si svolgerà domani, sabato 2 dicembre, presso il Ristorante la porta delle langhe a Cherasco, l’Assemblea di Astra Cuneo, associazione che rappresenta circa 500 imprese di autotrasporto.

Molti i temi all’ordine del giorno ed in particolare la legalità e la concorrenza sleale nel settore, ma anche infrastrutture e viabilità.

Per la Polizia Stradale se ne discuterà con il Vice Questore Aggiunto Andrea Concas, l’Ispettore Nicola Mattio e, per l’Ispettorato del Lavoro di Cuneo, con le Funzionarie Ispettive Dott.sse Nadia Girello e Giada Bono. Presenti anche le tre Organizzazioni Sindacali di categoria FILT CGIL, UILT UIL e FIT CISL.

Durante i lavori ci sarà anche un intervento in video messaggio del Vice Ministro ai Trasporti On. Edoardo Rixi, che affronterà le numerose problematiche inerenti la viabilità provinciale e regionale.

Un’assemblea di stampo fortemente tecnico e di approfondimento, di puro servizio per i nostri Associati, afferma il Presidente Astra Cuneo Ennio Tonoli, incardinata, prosegue il Presidente, in un contesto di promozione di politiche volte a garantire alle imprese che operano rispettando le regole le tutele che meritano, a discapito di quelle che non garantiscono gli stessi presupposti di legalità, danneggiandole e mettendo in pericolo la sicurezza.

Per favorire questo sistema e per garantire una legalità sempre più diffusa nel settore, afferma il Segretario Generale Astra Cuneo Gabriele Bracco, è necessario un coordinamento tra tutti i soggetti chiave del settore, politica, forze dell’ordine, sindacati, imprese ed associazioni.