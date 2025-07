Due auto e un furgone coinvolti in un incidente a Tarantasca

Diversi gli interventi che in mattinata hanno impegnato i Vigili del Fuoco di Cuneo.

Erano le 9.30 di questa mattina, mercoledì 2 luglio, quando la prima partenza del Comando Provinciale è stata impegnata nel prestare soccorso alle persone coinvolte in un incidente verificatosi in territorio di Tarantasca, lungo la Provinciale 179.

Il sinistro ha visto scontrasi due automobili e un furgone, i cui occupanti sono stati affidati alle cure del 118.

Non sono al momento noti il numero esatto dei feriti e le loro condizioni.

Poco più tardi la stessa squadra è intervenuta in via Leonardo Ferrero a Cuneo, in zona San Paolo, chiamata a scongiurare il rischio di incendio in un’abitazione nella quale una pentola era stata dimenticata sul gas della cucina, dove aveva iniziato a produrre una fitta coltre di fumo, senza fortunatamente essere ancora arrivata a provocare un incendio.

In questi minuti un’altra squadra, insieme ai volontari del Distaccamento di Fossano, è invece impegnata nel domare le fiamme che stanno bruciando le stoppie rimasto in un campo di grano ormai mietuto in strada Santa Chiara.