L'Associazione Alpini spegne 105 candeline: tricolore affisso anche nella sede della sezione di Cuneo

Tanti auguri Associazione Nazionale Alpini. Tra pochi giorni – esattamente l’8 luglio – ricorreranno infatti i 105 anni dalla sua fondazione: a ricordarlo una comunicazione ufficiale del direttivo nazionale, firmata dal presidente Sebastiano Favero.



L’ANA – tra Italia e l’estero – conta in totale 4.360 gruppi nelle cui sedi, proprio in occasione dell’8 luglio, verrà esposto il tricolore.



Le celebrazioni della fondazione occorsa a Milano – luogo, anche, della prima adunata nazionale – nel 1919 si uniscono quest’anno ai festeggiamenti per il recente via libera da parte del Senato della nuova legge sul Terzo Settore, che tra le altre cose include il riconoscimento della capacità di operare alla Protezione Civile e all’ANA stessa.

La sezione di Cuneo

La sezione ANA di Cuneo è nata il 25 giugno 1923 - il centenario l’ha, quindi, festeggiato l’anno scorso - ; le attività si sono interrotte allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale per poi riprendere nel 1946. Conta quattro comitati differenti, ovvero alpini del Roero, alpini di Langa, alpini della Piana Cuneese e alpini d’Oc, e il 20 aprile 1969 ha inaugurata la propria sede ufficiale nella caserma “Cesare Battisti” del capoluogo provinciale.



Nel 2007 la sezione cuneese ha organizzato l’80esima adunata nazionale che nel 2024 ha avuto luogo a Vicenza e, per il 2025, è prevista a Biella.

Il calendario degli eventi estivi

“Abbiamo accolto con soddisfazione e orgoglio il comunicato prodotto dal presidente Favero, che ci ricorda l’importante storia dell’associazione – ha commentato Davide Spedale, presidente della sezione Cuneo - . Un momento importante di celebrazione che, per noi, arriva dopo la festa per il centenario dell’anno scorso: sarà ancora più bello proseguire con le attività in calendario per l’estate".



Calendario particolarmente fitto, che vedrà tenersi – il 7 luglio al Colle di Nava – il 75esimo raduno in memoria dei caduti della Cuneense. Si proseguirà poi il 13 luglio con il quinto pellegrinaggio al santuario di Sant’Anna di Vinadio, il 16 agosto a Rocca La Meja con l’84esimo anniversario dei 23 alpini caduti sotto una valanga e con i campi scuola ANA, che si terranno nei giorni dal 17 al 31 agosto.