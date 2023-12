Incidente mortale a Bra: 80enne di Marene finisce con l'auto contro un muro dopo un malore

Ha perso la vita a seguito di un malore che lo ha fatto uscire fuori strada, Luigi Chiavazza, 80enne da circa un mese, residente a Marene.

L'uomo viaggiava a bordo dell'auto quando all'ingresso della tangenziale di Bra è uscito autonomamente fuori strada all'altezza di via Piumati finendo contro un muro.



L'incidente si è verificato poco dopo le ore 12 di oggi, domenica 3 dicembre. Sul posto è intervenuta una medicalizzata proveniente da Bra. I sanitari sul posto hanno constato il decesso. In loco anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità e i vigili del fuoco di Alba con i volontari di Bra per la messa in sicurezza del mezzo.