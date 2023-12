Il Treno Storico di Natale celebra i 130 anni della ferrovia Ceva-Ormea

Una tradizione ormai immancabile nelle festività natalizie del monregalese e del Cebano, questo è il Treno Storico di Natale che ogni anno, puntualmente, torna l’8 dicembre sui binari della ferrovia turistica Ceva-Ormea.

L’edizione 2023 del Treno Storico, oltre a recare con sé la magia del Natale per grandi e piccini, segna una ricorrenza importante per tutta la Valle Tanaro: i 130 anni dall’inaugurazione della ferrovia che congiunge la bassa valle con la cittadina di Ormea. Dismessa alcuni anni fa come tratta passeggeri, i binari, mantenuti in maniera eccellente, sono diventati una delle tratte turistiche più suggestive d’Italia, e venerdì 8 dicembre torneranno ad animarsi con i visitatori e con il pubblico che accorrerà per ammirare gli sbuffi “d’antan” della locomotiva a vapore.

Il treno storico partirà da Torino alle ore 8.40 e attraverserà la tratta della Torino-Ventimiglia passando per Savigliano, Fossano e Mondovì; una volta arrivato a Ceva verrà quindi agganciato alla locomotiva a vapore che porterà i turisti sino al capolinea di Ormea. Una volta giunti nella cittadinadell’alta valle, i visitatori potranno trascorrere la giornata in numerose attività, sia a tema natalizio, sia incentrate sull’anniversario della ferrovia.

Proprio in stazione, infatti, sarà possibile visitare la mostra “I 130 anni della linea Ceva-Ormea 1893-2023” e, alle ore 15.00 presso il cinema di Ormea, si terrà presentazione del libro di Aldo Riccardi “Binari tra le valli dell’Ellero e del Tanaro”, due appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di treni e di storia del territorio. Oltre a questo, per tutto il giorno il centro del borgo montano sarà allietato dall’atmosfera del mercatino di Natale, foriero di luci, colori e sapori in grado di farci rituffare neii ricordi più dolci della nostra infanzia.

Un po’ Hogwarts, un po’ Piccole Donne, il Treno Storico di Natale riporta in Valle Tanaro le suggestioni di un viaggio slow, pensato ad hoc per godersi il paesaggio, ancor prima che per affannarsi verso la destinazione. Tra un fischio della locomotiva, un tintinnare di addobbi e un sorso di cioccolata calda, gli appuntamenti dell’8 dicembre diventano un’occasione imperdibile per tutti i nostalgici e i romantici che, per sopravvivere alla frenesia della quotidianità, si rifugiano in un romanzo dell’Ottocento e sognano a occhi aperti.