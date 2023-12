Per le vie di Dronero la magia del coro itinerante di Natale della scuola primaria “Vittorio Caldo”

“Congratulazioni ai piccoli cantori ed alle loro insegnanti - si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale di Dronero - Con la vostra allegria e le vostre canzoni avete rallegrato, questa mattina, le vie della nostra città. Grazie a voi Dronero è ancora più bella.”

Questa mattina, mercoledì 20 dicembre, per le vie della città gli alunni della scuola primaria “Vittorio Caldo” di Oltre Maira hanno dato vita ad un festoso coro itinerante di Natale.

Accompagnati dalle insegnanti, i piccoli cantori hanno portato gioia e melodie natalizie in vari luoghi significativi. Dall’ospedale civile San Camillo De’ Lellis, alla Parrocchia, lungo via Roma e presso le strutture “Gattinara” e “Le Perle”. Ed ancora presso la scuola secondaria di primo grado ed in piazza Allemandi…

Un tripudio di emozioni e bellezza, una magia del Natale ha portato a Dronero, grazie a questi bambini, il più bello dei doni possibili: la tenerezza in un autentico sorriso.