Scarnafigi, scomparso da ieri sera: Angelo Viale trovato morto sul Mombracco

Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di Angelo Viale, 72 anni, residente da poco a Scarnafigi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, tra le falesie del Mombracco, in Valle Po, da una delle squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino impegnate nelle ricerche.

L’allarme era scattato nella serata di mercoledì 21 maggio, quando familiari e conoscenti, non vedendolo rientrare, ne avevano denunciato la scomparsa. Viale si era allontanato a bordo della sua Ford C-Max blu, in direzione della Valle Po, come confermato dalle immagini di videosorveglianza lungo la strada per Paesana. Da quel momento, però, si erano perse le sue tracce.

Le operazioni di ricerca, avviate immediatamente e coordinate da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco con il supporto dei Carabinieri, sono state ostacolate dal maltempo: pioggia battente e scarsa visibilità hanno costretto anche l’elicottero a interrompere le operazioni nella zona.

Determinante si è rivelato il segnale del telefono cellulare dell’uomo, rimasto attivo per alcune ore e che ha permesso di circoscrivere l’area di ricerca. Proprio lì, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo di Viale era in fondo a un canalone, in una zona impervia tra le falesie del Monte Bracco.

Le cause della morte restano ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Le autorità stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti dell’uomo e valutando le circostanze della tragedia.