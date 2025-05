Alta Valle Ellero, torrenti esondano dopo un violento temporale: persone bloccate liberate dai soccorritori [FOTO e VIDEO]

Un violento temporale abbattutosi nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, ha causato gravi disagi in Alta Valle Ellero, lungo il tratto tra la borgata Rastello e il rifugio Mondovì, verso Pian Marchisa. Alcuni torrenti laterali sono esondati, riversando acqua e detriti sulla strada, rendendo impossibile il transito e bloccando diverse persone.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute la Protezione Civile ANA di Mondovì — con le squadre di Roccaforte e Mondovì, che operano in sinergia — e i Vigili del Fuoco. È stata impiegata una pala gommata per liberare la strada dai detriti e permettere il recupero in sicurezza delle persone rimaste isolate.

Dopo un paio d’ore di lavoro intenso, tutti i presenti sono stati messi in sicurezza. I Vigili del Fuoco stanno ora accompagnando i cittadini, che nel frattempo hanno recuperato le loro auto, fino alla borgata Rastello.

Presente sul posto anche il sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni, che ha seguito le operazioni e fatto il punto sulla situazione generale, sottolineando: "La situazione ora è sotto controllo".

QUI SOTTO IL VIDEO DEI TORRENTI ESONDATI:

Ma i danni non si limitano alla zona montana. Lo stesso violento temporale ha provocato allagamenti anche in paese: via Provinciale e l’area di via Alpi sono state invase dall’acqua proveniente dai campi, che ha raggiunto la strada provinciale e allagato diversi garage e cantine. Anche qui sono al lavoro i Vigili del Fuoco e le squadre della Protezione Civile locale, con l’ausilio di mezzi e motopompe.

Un pomeriggio di paura, ma grazie al pronto intervento delle forze in campo, la situazione si avvia verso la normalità.