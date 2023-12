Originaria di Chiusa Pesio, dona 25 mila euro per ristrutturare la Primaria del paese

In concomitanza con le vacanze natalizie, sono iniziati i lavori di riqualificazione della scuola primaria di San Bartolomeo che proseguiranno nei prossimi mesi.

L’intervento, progettato dal geometra Livio Baudena ed eseguito dalla ditta Edil Pro, prevede il rifacimento di due bagni, la realizzazione di un servizio igienico per disabili e la creazione di una nuova aula didattica polivalente nell’attuale bidelleria che sarà spostata in un locale finora utilizzato come magazzino.

L’ammontare dei lavori è di 44mila euro di cui 25mila euro frutto della generosa donazione di Lorenza Basso, originaria di Chiusa di Pesio che, pur risiedendo fuori regione, non ha mai dimenticato la Valle Pesio.

Profondamente grato il sindaco Claudio Baudino: “A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla signora Basso per l’ammirevole gesto che dimostra grande vicinanza al nostro territorio e alle istituzioni, oltre a essere significativamente importante l’obiettivo di migliorare e rendere più inclusiva la primaria di San Bartolomeo”.