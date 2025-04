"Suo figlio ha un virus più pericoloso del Covid, servono dei soldi per una puntura salvavita"

Hanno chiamato al telefono di casa e hanno tentato di truffarlo, ma lui non ci è cascato.

Non si era ancora mai sentita, o almeno non a Cuneo, la truffa del virus più pericoloso del Covid. Questo ha detto il truffatore, provando a convincere un anziano residente nell'area dell'IperCoop a farsi trovare pronto a consegnare dei soldi per una puntura salvavita.

Il malcapitato infettato il figlio dell'anziano. E, nell'inscenare la truffa, anche un secondo uomo ha partecipato alla conversazione, spacciandosi proprio per il figlio e insistendo per il pagamento. E, per non farsi mancare nulla, al telefono è intervenuto anche un terzo uomo, un sedicente primario.

Fortunatamente, il signore non ci ha creduto. Ha chiuso la telefonata semplicemente dicendo: "Ora mi preparo e vado in Pronto Soccorso".

A contattarci il figlio stesso, che sta benissimo e non ha ovviamente alcun virus. Ha chiesto di poter rendere nota la vicenda per allertare la popolazione e sottolineare che, chiamando al numero fisso, questi malviventi potrebbero conoscere anche l'indirizzo della persona che stanno provando a truffare. Per cui, l'attenzione deve essere massima.