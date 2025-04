Marene si prepara a dare l’ultimo saluto a Samuele Tamagnone, il giovane ricercatore tragicamente scomparso sul Monviso

La comunità di Marene si stringe nel dolore per la perdita di Samuele Tamagnone, il 26enne deceduto lo scorso 26 aprile durante un’escursione di scialpinismo sul Colle delle Traversette, nel gruppo del Monviso. I funerali si terranno giovedì 1° maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese.

Samuele, brillante laureato in Fisica dei Sistemi Complessi al Politecnico di Torino, lavorava come ricercatore a Trieste. Durante l’escursione, era in compagnia della fidanzata quando è precipitato in un dirupo a circa 2700 metri di quota. La compagna ha immediatamente allertato i soccorsi, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di salvataggio. La salma è stata recuperata nel pomeriggio dal Soccorso Alpino .

Il sindaco di Marene, Alberto Deninotti, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità.

Samuele lascia i genitori, il padre docente alle scuole medie locali e la madre, già assessore comunale e responsabile dell’AgenForm di Moretta, oltre a due fratelli. L’AgenForm ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi al dolore della stimata collega Emilia Brezzo .