L'oroscopo di Corinne per il 2024: un anno di previsioni astrali

A R I E T E: Il vostro sarà un anno di scelte e di decisioni da prendere con calma e senza quell’impulsività che spesso vi accompagna... Da buoni capostipiti dello Zodiaco e da incalliti testoni non ammetterete nella vostra vita petulanze, soverchiazioni od interferenze preferendo magari sbagliare da soli che non per l’essere stati condizionati dagli altri. Di avvenimenti inaspettati ed imponenti ne succederanno tanti compreso il fatto di mandare a stendere gli stolti coltivando unicamente amicizie ed affetti valevoli e sinceri. Dal 26 maggio Giove si pone in aspetto propizio col Sole natale, quindi fino ad allora vi toccherà portare quella pazienza che in genere non avete, poi via libera a iniziative, liberazioni, tentazioni, soddisfazioni o promozioni. Il campo sentimentale merita un discorso a parte in quanto se stufi di una storia quasi certamente la troncherete e lo stesso vale per altri rapporti interviduali, se siete ancora alla ricerca di un animuccia gemella la scoverete in maniera anomala e casuale mentre, se ben appaiati, abbozzerete progetti in grande stile. Con Marte che arride, dal 14 febbraio al 22 marzo, dal dal 1° maggio al 9 giugno, dal 21 luglio al 4 settembre e dal 5 novembre al 31 dicembre, avrete modo di spostarvi, conoscere gente nuova, fare curiose esperienze, avere la vostra rivincita su chi vi preso per i fondelli, trovare idee nuove riguardo l’attività e, in ambito pecuniario, aumentare i guadagni. Nei restant periodi invece, quando Marte non sosterrà, meglio usare prudenza in qualsiasi settore, limitare i colpi di testa, eludere transazioni e faccende che non andrebbero a buon fine. Nei mesi estivi, indipendentemente da dove vi rechiate, vi divertirete un scacco. Dei corrucci proverranno da figlioli, anzianotti, tipi pettegoli e malevoli. Riguardo la salute un acciacco colpirà a tradimento e sia gli organi riproduttivi che quelli intestinali non andranno trascurati come fegato, il pancreas, i bronchi, la parte alta del corpo e gli sballi ormonali…

T O R O: Non supponete neppure come siano convulsi e rivoluzionari i mesi del 2024 e quante sorpresine vi attendono dietro l’angolino … Il proseguire di Saturno nella costellazione dei Pesci, formando un sestile col vostro Sole natale il quale, sino al 24 maggio, rimane congiunto a Giove, sarà per voi di ottimo auspicio al fine di dare una svolta alla vita, avanzare nella carriera, mandare a quel paese stolti personaggi, recuperare quattrini, ritornare ragazzini, vincere qualcosina, sistemare una casina… L’unico neo è costituito dal bellicoso Marte che, dal 14 febbraio al 22 marzo, dal 10 giugno al 10 luglio e dal 5 novembre al 31 dicembre, degli inghippi od incavolature potrebbe procacciare… ma non importa: voi proseguite per la vostra viuzza fregandovene altamente di chiunque, per invidia, stupidità o gelosia cerchi di sbarrarvi la via! In ambito professionale ci saranno delle variazioni all’interno dell’habitat dove operate. Ottime chance invece per chi attua in un settore scolastico, editoriale, nello spettacolo, nell’arte e nella cultura. Imbastirete novelle conoscenze, aderirete a manifestazioni, pranzi e cenoni, librerete verso lidi agognati e malgrado trattiate con un imperterrito zuccone riuscirete a metterlo in riga e a far valere le vostre sacrosante ragioni. In amore non date nulla per scontato in quanto può accadere l’inusitato compreso il fatto di reperire l’amore agognato, o ricevere delle proposte da considerare… Se di partner ne avete uno litigherete per sciocchezzuole o perché uno dei due vuol fare ciò che vuole mentre le coppie ben assortire opteranno per un consolidamento o convivenza. Un anziano impensierirà e una donna vi stupirà… Riguardo la salute sappiate che la gola, le arterie, i reni, la vescica o gli organi riproduttivi additeranno qualche disturbino. Non esagerate con dolcetti, fritti o sughetti specie se appartenete alla categoria dei ghiottoni! Chiuderete l’anno con una grossa sorpresa!

G E M E L L I: Il vostro sarà un anno di resurrezione, costellato da eventi inaspettati, un susseguirsi di significativi comunicati e da 12 mesi intensi e movimentati. La prima buona novella giunge da Giove che, entrando il 26 maggio nella vostra costellazione, farà tirare lunghi respiri di sollievo, specie se i precedenti periodi son stati tosti. Da allora in avanti vi attendono dunque novelle speranze, ottimizzazioni e realizzazioni: ragion per cui se qualcosa attualmente non funge pazientate fino alla data sopra elencata. Ciò non significherà camminare su tappeti di velluto ma riscontrare dei miglioramenti sul fronte generale. Certo che quando Marte farà il burbanzoso: ovvero dal 23 marzo al 30 al 30 aprile e dal 21 luglio al 4 settembre, possono subentrare degli intoppi, delle arrabbiature, delle notizie esiguamente confortanti, il posticipo di spostamenti o appuntamenti, dei fastidi per congiunti o anziani signori o delle noie sul lavoro dove non tutto andrà come speravate. Anche l’ambito affettivo risentirà favorevolmente di propizi transiti planetari e quello che accadrà porterà sulla strada della saggezza e della maturità. Qualche fidanzatino a nozze convolerà, chi e soletto una bella amicizia imbastirà e qualcheduno nonno diventerà. L’estate sarà un po’ differente da quelle degli anni antecedenti in quanto riuscirete a cavarvi sfizi a cui avevate sempre rinunciato, accogliere in casa un animaletto, gioire per un bimbetto, ricevere dei soldi inattesi, frequentare buontemponi, ottimizzare o cambiare look, fare un bel viaggetto anche se qualcosa turberà. Qualche nativo per il coniuge si preoccuperà, altri dovranno prendere delicatissime decisioni ed essere molto accorti nel riporre fiducia in furbi marpioni. Di un figliolo andrete orgogliosi e vedrete alleggerirsi un fardello spettante voi o chi vi sta accanto. Tassativo sorvegliare il benessere, specie per quanto concerne arti, pressione, circolazione, vie respiratorie, stomaco, tiroide, vie urinarie e infiammazioni.

C A N C R O: Se nel 2023 le avverse circostanze hanno affievolito le speranze nel 2024 siate fiduciosi in quanto, con transiti ossequiosi in primis il trigono di Saturno per l’intero anno, partirete alla riscossa dando scacco matto ad un destino birichino a patto ovviamente di usare prudenza in vari settori… Per i cronici disfattisti permarrà quella sottile inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende vi faranno venire l’ansia, non ingigantitele ma cercatene, poiché esiste, la giusta soluzione. Diciamo che fino al 13 febbraio, dal 1° maggio al 9 giugno e dal 5 settembre al 4 novembre, con Marte che guarda di storto, dovrete tirare la carretta, annessi e connessi degli imprevisti da fronteggiare, sia in ambito operativo che fisico o strettamente personale, prendere delle delicate decisioni, preventivare delle delusioni e mantenere la calma in varie occasioni ma, dal 23 marzo al 30 aprile, dal 10 giugno al 20 luglio, quando tal pianeta, insieme al munifico Giove in sestile al Sole sino al 25 maggio, mostra le sue avvenenze, vi ripiglierete alla grande perfezionando un settore stante a cuore oppure vivrete attimi fuggenti ma intensi, scamperete un guaio, amplierete il raggio d’azione e realizzerete un sogno alla faccia di chiunque, ammantato di gelosia ed ipocrisia, volesse frantumarlo… In estate succederanno accadimenti impensati, vi concederete un viaggetto, un diletto e, insieme ad amici, vi divertirete un sacco. In ambito affettivo invece sarà tutto un marasma di emozioni perché, da coriacei granchietti, vorrete capire fino in fondo le vere intenzioni di un personaggio emblematico. Tra la primavera e l’autunno qualcuno romperà una relazione, altri si innamoreranno, altri ancora un’amicizia approfondiranno. Dovrete altresì spronare un figliolo, sorvegliare le finanze, guardarvi dai malandrini e compiere una scelta relativa all’attività. Lo stomaco è il vostro punto debole: trattatelo con i guanti e attenetevi ad una sana alimentazione.

L E O N E: Apprestatevi ad un annetto assai significativo, rigurgitante di cambiamenti, capitoli che si chiudono e altri che si aprono sulla scena di un 2024 temerario dove si renderebbe opportuno dar ben poco per ovvio e aspettarsi di tutto… Gli impulsivi si spaccheranno le corna sbattendo contro gli scogli di una amara realtà o si comporteranno in una maniera talmente irruente dallo sciupare l’incanto dell’intimità con conseguente rischio di vedere una relazione rompersi senza riuscire in alcun modo a ripristinarla mentre le coppie ben assortite opteranno per una convivenza, matrimonio, maternità o paternità. Un discorso a parte spetta chi e singolo e in attesa dell’anima gemella che, col contributo di una Venere vezzosa, non tarderà a bussare alla finestrella. Qualche nativo dovrà sistemare qualcosa riguardo una casa o proprietà. In primavera sarete infervorati ed accalorati a causa delle mille cose da sbrigare e in estate librerete per qualche interessante località. Attenti solo ad un soggetto che tende a ficcare il naso nella vostra privacy con l’intento di ledervi nella dignità. Un genitore, fratello o sorella di voi abbisognerà. Una discreta affermazione si prevede per chi studia, si laurea e nell’attività dove qualcuno avanzerà malgrado subentrino dei fatti grotteschi atti a far capire quanto sia sterminata la stupidità… Anche chi trascina delle pendenze, con l’ausilio del trigono di Giove, da maggio in avanti, parzialmente o totalmente, le risolverà. Un soggetto maschile preoccuperà e una donna nelle sue scelte vi coinvolgerà. Dei guizzi di impasse emergeranno nel pieno dell’estate quando vi toccherà decidere qualcosa di importante, ingollare, per amor di pace, un rospetto o contrastare delicato momento. Insomma il 2024 appare essere più intrigante di un romanzo a puntate dove solo a dicembre leggerete il finale. L’intestino o il cuoricino farà i capricci e le difese immunitarie andranno rinforzate cosi come è fattibile una piccola sosta forzata.

V E R G I N E: Ed eccolo qui un anno traboccante di scossoni ma anche di soddisfazioni… Tanto per cominciare quel malandrino di Saturno opposto al Sole, che trascinate dal 2023, si paleserà ancora tosto mettendo a dura prova i nervetti rendendo irritabili persino i più equilibrati… Tal opposizione contribuirà a rendere le settimane sconquassate, rigurgitanti di improvvisate quasi come se, di punto in bianco, qualcosa dato per assodato pigliasse una piega diversa da come immaginato… Per vivere serenamente congedate l’ansia, la pignoleria, l’ipocondria, demordete dal punzecchiare chi vi attornia, trasformatevi interiormente ed esteriormente, non permettete che vi si pigli per i fondelli e pensate seriamente di materializzare quella che fino a ieri sembrava un’utopia… In ambito operativo non sempre andrà tutto alla perfezione ma adeguarsi ed auto incentivarsi sarà il metodo migliore per guadagnare stima ed onore. Giove in bell’aspetto fino al 12 maggio e un Marte accondiscendente dal fino al 13 febbraio, dal 10 giugno al 10 luglio, e dal 5 settembre al 4 novembre, porgerà su piatti argentati un’opportunità, così come subentreranno delle gaiezze relative ad una novella, un bimbetto o una donzella. Tra marzo e giugno un evento spettante voi, la figliolanza, il parentado richiederà degli sborsi compreso un evento da festeggiare in grande stile. Rimarrete di marmellata dinanzi ad una scoperta inopinata e in fatto di finanze, pur dovendo economizzare, non vi potrete lamentare. In amore, se liberi di stato e di cuore, vi troverete scaraventati nel bel mezzo di una storiella simpatica ma enigmatica oppure conquisterete il cuoricino di chi faceva il prezioso e il precisino, mentre tra accoppiati i malintesi saranno assicurati. In estate vi concederete le meritate ferie ma a tal riguardo scegliete accuratamente il vostro itinerario. Il vigore fisico dipenderà dalla prevenzione: quindi niente avventatezze e sorvegliate regolarmente la prostata, gli organi digestivi e la pressione!

B I L A N C I A: Il 2024 sarà per voi un anno imponente, scombinato, capriccioso e strampalato nonché intenzionato a sconquassare quell’equilibrio di cui tanto abbisognate. Tanti pensieri affolleranno la mente al punto di non capire in quale direzione abbia intenzione di condurvi… Qualche preoccupazione lambirà il settore della famiglia o del lavoro, un proselito farà stare sulle spine, resterete ammutoliti dinanzi a fatti e persone ardue da inquadrare e l’ingombrante presenza di doppiogiochisti farà salire i fumenti… Tra sparpagliate nubi però gli sprazzi di un tiepido sole riscalderanno e con un Giove spumeggiante, a partire dal 26 maggio potrete avviare dei significativi progetti, pensare di stabilizzare un settore zoppicante, superare una prova, ricevere proposte allettanti, variare lo status quo, accedere a qualche provento o ricevere delle notizie atte a rendere il cuor contento. Poi l’estate giungerà con le sue calde sorprese e le risposte tanto attese permettendo, ai più audaci, di buttarsi a capofitto in un inedito proposito od ottimizzare ciò che sta a cuore… Occhio però perché con Marte refrattario fino al 13 febbraio, dal 23 maggio al 30 aprile, dal 1° maggio al 9 giugno e da settembre a novembre potreste denotare degli intoppi, dei ritardi, rimanere delusi da presunti amici, prendere significative decisioni, dover zittire degli impiccioni, stare accanto a chi attraverserà un momentaccio di dimenticare chi non potrete mai avere. Collegandoci all’ambito sentimentale sappiate che nel bisesto anno tutto può accadere: dalla rottura inaspettata alla storia finalmente consolidata, dal voluttuoso capriccio all’amore sublimato. Qualcuno opterà per un matrimonio altri per una divisione. Le vacanze saranno effervescenti, chi è alla ricerca di un impiego lo scoverà e chi è soletto si accoppierà. Un problema invece proverrà da litigi con un parente impertinente e da una salute da sorvegliare minuziosamente specie per quanto concerne la vista, le ghiandole, la circolazione e il basso ventre.

S C O R P I O N E: Forza e coraggio che se il 2023 non ha appagato ci penserà il 2024 a ricompensarvi decorosamente in quanto, se il trigono di Saturno seguiterà nel suo benevolo percorso, dal 26 maggio, non verrete più tartassati da quell’opposizione di Giove che tanto ha ostacolato. Ragion per cui cominciate a dare una lustratina al pungiglione che userete solamente in rare occasioni perché questo sarà un anno di cambiamenti e di risoluzioni in quasi tutto che sta a cuore o che faceva sbuffare ed ansimare. Da imperterriti cocciuti vorrete sempre andare in fondo a qualsiasi questione ma, da giugno in avanti, le occasioni e le gioie saranno a portata di giornata. Con Marte bendisposto dal 23 marzo al 30 aprile e neutrale da luglio a settembre, darete un’impronta più salda all’esistenza malgrado persistano dei dubbi sull’affidabilità di talune persone e la necessità di prendere delle decisioni sia in ambito privato che finanziario o professionale. Chi è alla ricerca di un’occupazione la rinverrà e per gli autonomi, a parte un guizzo di crisi, subentreranno delle prelibate opportunità. Affettivamente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre, se inappagati e malcontenti, vi disgiungerete senza più ripensamenti e, se soli soletti, incrocerete qualcuno atto a stuzzicare la vostra fantasia o colpirvi immediatamente. Taluni fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata a finire. Le principali incognite accadranno nei cambi stagionali mentre l’estate vi vedrà protagonisti di viaggi, eventi speciali non escluso uno spostamento, una cerimonia o varie occasioni di divertimento. State solo attenti alle amicizie in quanto non essendo tutte sincere potrebbero generare una delusione. Possibile che chi ha litigato con parenti cerchi un accomodamento mentre i novembrini riusciranno in un intento atto a rendere il cuor contento! Riguardo la salute soffrirete di processi infiammatori, cistite, colite, prostatite, allergie e ritenzione idrica.

S A G I T T A R I O: Il 2023, pur essendo bisesto, per qualche nativo risulterà essere un anno opulento… Già… perché dopo mesi torchianti comincerete, dal 26 maggio, a scrollarvi di dosso il torpore di problemi costanti, pensieri vaganti, sopportazioni, indignazioni, fastidi di salute o valute, battaglie combattute e mai vinte, a soprassedere su trivialità, aumentare l’autostima e il tutto in un succedersi di accadimenti sorprendenti anche se, in svariate contingenze, le balordaggini altrui urteranno ma voi siete troppo buoni e le persone vanno prese per quel che sono: tanto non si possono cambiare… Dalla primavera in poi tante cosine cambieranno e il destino giocherà a vostro favore malgrado subentrino delle improvvise seccature e dei ritardi in ciò che pensavate si concretizzasse nei primi sei mesi dell’anno. Però di qualsiasi natura sia il vostro corruccio lo dimezzerete! In amore gli ammogliati stufi ed annoiati si separeranno, gli adolescenti e i separati si innamoreranno mentre se più giovani non siete forse nonni diverrete … Chi va d’accordo con il partner invece organizzerà qualcosa di esilarante. Fattibile, nei mesi estivi, una cerimonia a cui presenziare, un alloggio da sistemare e un boom di improvvisate. Una pecca proverrà da un commiato, un dispiacere, una fregatura, un anziano a cui badare e un malatino da accudire … Sul lavoro, con Marte dalla vostra parte dal 14 febbraio al 22 marzo, dal 1° maggio al 9 giugno e nel periodo autunnale, che operiate autonomamente o presso terzi, dovrete tirare la carretta, specie se le spese sono tante, ma un’entrata di denaro o un appoggio dall’esterno vi consentirà di fare un salto di qualità, cosi come dovrete saltare un fosso, liberarvi di pesanti fagotti e lottare per la vostra felicità. In estate effettuerete un viaggio pieno di improvvisate. La salute richiederà cure da effettuare e medici da contattare. Però anche qui, un vetusto acciacco, finalmente si eclisserà. Occhio pure ai movimenti maldestri, al fegato e ad una schiena dolente.

C A P R I C O R N O: Questo dovrebbe essere un anno di pulizia ma… solo per i più ottimisti… perché i cronici pessimisti seguiteranno a vedere il bicchiere mezzo vuoto, col timore di non farcela a superare le difficoltà od ingigantendo ogni ostacolo di comune amministrazione. Ma una squisita novella arriva per tutti visto che Saturno in sestile al Sole butterà via le scorie di trascorse delusioni a favore di una determinazione che mai avrete pensato di possedere.… L’essenziale sarà avere le idee chiare sia in fatto di lavoro che di finanze, andare oltre le apparenze, organizzarvi al fine di aumentare i proventi, ampliare l’attività e lanciarvi in imprese atte a dare buoni frutti. Affettivamente aspettatevi tumulti, strampalate conoscenze, amicizie da approfondire, fatterelli buffi, dichiarazioni e per chi non va d’accordo pure una separazione. I veri innamorati invece non avranno di che temere e qualche coppietta si sposerà o alla porta un fiocco azzurro o rosa appenderà… Gli amori più intensi e veri scoppieranno nell’estate. Un Giove indulgente fino al 25 maggio rafforzato dal sestile di Marte (dal 23 marzo al 30 aprile, dal 10 giugno al 20 luglio), permetterà di realizzare un sogno, sistemare una casetta, concretizzare un anelito. Nella rovente estiva stagione vi recherete all’estero oppure in un luogo marino o montano magari insieme al compagno, alla compagna o ad amici spumeggianti. Se avete delle questioni in sospeso le decifrerete e lo stesso vale per eventuali problemi di salute, mentre nelle amicizie e negli affari bisognerà drizzare le antenne e non credere che tutti viaggino col vostro codice d’onore. Gioirete per un bimbetto, vi caverete un fardello e uno sfizietto, effettuerete acquisti interessanti e chi vi vuole bene vi solleverà da fardelli pesanti. Insomma il vostro sarà un annetto tutto da vivere attimo dopo attimo nell’eterno presente. Riguardo la salute soffrirete di disturbi connessi ai nervi, ai legamenti, alla schiena, alla tiroide, al pancino. Colesterolo e glicemia da sorvegliare.

A C Q U A R I O: Nel quadro zodiacale spiccano luci ed ombre a seconda delle lune, dei momenti e di chi, intermittentemente, farà girar le trottole, ma in linea di massima per voi, figli di Urano, il bisesto 2024 risulterà essere un annetto assai significativo, dove una fettina dell’esistenza, in vari settori, compreso l’amore, muterà… Difatti qualche coppietta opterà per un matrimonio o una coesistenza, altri dovranno togliersi un chiodo fisso dalla testa, altri ancora cadranno in tentazione mentre chi è alla ricerca di un rapporto valevole molto probabilmente lo imbastirà per pura casualità… Sul lavoro regnerà un po’ di caos specie per chi svolge una pubblica attività e anche qui le novità trasborderanno non escluse delle variazioni spettanti l’attuale mansione. Se avete in mente dei progetti o ambite realizzare un sogno rimasto fin troppo a lungo nel cassetto ce la farete, ma soltanto a partire dal 26 maggio quando Giove formerà un gradevole trigono col vostro Sole natale: prima di allora tutto può andare a buca… E poi c’è Marte che dal 1° maggio al 6 giugno, dal 21 luglio al 4 settembre e dal 5 novembre al 31 dicembre, oltre favorire un spizzico di sana follia ed incrementare l’energia, consentirà di progredire, dare un’impronta più stabile alla quotidianità, anche se qualche comare da strapazzo, nelle vostre scelte e faccende, si piglierà la briga di mettere becco… Le stelle inoltre brilleranno su di un’estate entusiasmante includente puntatine al mare, in montagna, all’estero, ritrovi, scorpacciate e tante risate. Per taluni un familiare additerà corrucci, un superiore sobbarcherà di impegni, un evento allieterà, il portafoglio, dopo tanti sborsi, lieviterà e un problema si risolverà.… Gli habitué del gioco del Lotto o Lotterie varie potrebbero accaparrarsi una vincita. “Prevenire è meglio che curare” parole sante da rammentare quantunque la salute iniziasse a vacillare. Da sorvegliar tendini, basso ventre e circolazione.

P E S C I: Malgrado continuiate a portare il peso di Saturno transitante nella vostra costellazione e quello di un Giove, dal 26 maggio in aspetto di quadratura col Sole natale, il 2024 non sarà malvagio visto che altri pianeti vi sosterranno alleviando l’ansia e l’affanno. Tanto per cominciare un Marte gentile fino al 13 febbraio, dal 23 marzo al 30 aprile, dal 10 giugno al 20 luglio e dal 5 settembre al 5 novembre, vi darà la giusta carica di energia per affrontare le difficoltà propinando, nelle summenzionate date, delle cose carine e al presente inaspettate. Questi risultano essere anche i periodi migliori al fine di ottimizzare il lavoro, effettuare acquisti di una certa portata, chiarire malintesi, incassare dei soldini, risolvere questioni di vecchia data, sottoscrivere contratti ed essere soddisfatti di voi stessi. In amore siate consapevoli di ciò che volete: se liberi dichiaratevi, se accoppiati approfondite l’intesa sostenendo il partner in un’impresa e se tentennanti sul fatto di ritornare o meno con un soggetto che avevate amato riuscirete finalmente ad avere le idee chiare. Non vi accontenterete delle bricioline e, reputando di sedere sulla seggiola della ragione, niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare opinione a costo di piantar su uno zibaldone, ambendo commutare in realtà ciò che avevate preso in considerazione solo a metà… Una pecca proverrà dal prodigarvi per chi non merita attendibilità o da una faccenda pecuniaria che comunque si squaglierà. Sgobberete esageratamente, vi stancherete facilmente e una mini sosta forzata andrà accreditata a problemini di media portata. Non tarpate le ali alla provvidenza e accendete a qualche Santo un lumicino affinché riusciate in un intento, forse faticoso, ma sicuramente assai prezioso. Se vi piace viaggiare non avrete che l’imbarazzo della scelta anche se qualcuno si recherà nel medesimo posto dello scorso anno. Un parente invece impensierirà. Riguardo la salute sorvegliate le funzioni digestive, i reni, i denti, le giunture, la schiena, il metabolismo e sulla strada non siate imprudenti!

Con l’augurio che il 2024 porti nell’animo di ognuno tanta serenità.

Buon anno a tutti!

Corinne e… le stelle…