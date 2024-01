Nuove nomine in Fondazione CRC, Boselli (Indipendenti): “Non sia scelta individuale del sindaco”

Non manca molto ad aprile, e alla nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione – e, quindi, del presidente – della Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo, uno degli appuntamenti principali assieme alle elezioni regionali della prima metà del 2024.



Se da mesi si sussurrano diversi nomi in rampa di lancio per lo scranno più alto della Fondazione provinciale, il consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti) ha recentemente presentato una mozione d’indirizzo sul tema, di prossima discussione nel primo consiglio comunale dell’anno.



“Il Comune di Cuneo ha un ruolo di rilievo nel rinnovo degli amministratori di Fondazione CRC e nella designazione del nuovo presidente – ha scritto il capogruppo di via Meucci - : riteniamo pertanto che la scelta delle nomine spettanti al capoluogo non possa ridursi a una scelta individuale del sindaco, e che le candidature debbano essere discusse dal Consiglio comunale attraverso la competente commissione permanente a garanzia di trasparenza, approfondimento e valutazione in forma pubblica dei relativi curriculum”.



“Una modalità rispettosa dell’istituzione, che designa e finalizzata alla scelta di amministratori di CRC di alto profilo e rappresentativi della migliori energie della città” ha concluso Boselli.