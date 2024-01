A Pamparato il 48° Concorso Nazionale di Chitarra

Ospitato dal Comune di Vicoforte e coordinato dall’Assessore alla cultura Daniela Tarò, si svolgerà nella Sala polifunzionale presso edifici scolastici– via al Santuario, il Saggio didattico di presentazione del 48° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M° Giovanni Ansaldi”, organizzato in Pamparato negli ultimi due anni.

La data sarà sabato 20 gennaio 2024, alle ore 15. Rivolto agli amanti della musica classica, il concorso accoglierà giovani talenti provenienti dalle precedenti edizioni, confermando la sua reputazione come un fertile terreno per l'emergere di nuovi talenti artistici di altissimo livello: Marco Danna di Monastero Vasco, Mattia Pittaluga di Imperia, Giosuè Ramoino di Chiusavecchia (IM), Ayanna Le Bolloc’h di Varese, Marlon Adriano di Alba. Tutti hanno alle spalle un gran curriculum di studio e di classifiche. Presentano opere di vari secoli e tecniche, per cui merita che non solo i Vicesi vogliano presenziare numerosi, per far onore ai bravi giovani.

L’ente organizzatore, la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” manifesta le proprie preoccupazioni per la manifestazione: ”E’ un momento molto problematico sotto il profilo economico, per il Concorso. Non era mai successo nelle precedenti 47 edizioni. Da un paio di mesi il Sindaco di Pamparato, il dott. Franco Borgna, si sta interessando vigorosamente al caso e non vi è che da augurare una soluzione. Infatti abbiamo sempre accolto ottimi concorrenti, stupendi musicisti da tutta Italia. Dal 1977 il Concorso si è dimostrato, grazie alla qualificazione delle Commissioni di Esame, uno dei più ammirati e ambiti. Proprio nell’anno appena concluso non solo si sono registrati primi premi di tutto rispetto, ma addirittura è stato assegnato il “Trofeo Ansaldi” per la eccellente interpretazione, fatto che non si era più ripetuto dal 2001; è toccato al lombardo Davide Masi, che in precedenza aveva vinto, via via, primi premi nelle Categorie giovanili del Concorso. Ricordiamo che ad appena 8 anni aveva superato parecchi iscritti anche più “anziani”, dimostrando, fin da allora, la sua personalità musicale”.