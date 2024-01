"Sicuri per scelta": in partenza il progetto che coinvolge 30 Istituti Comprensivi della Granda

È in partenza nel mese di febbraio la nuova edizione del progetto triennale Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza, iniziativa di educazione alla sicurezza stradale finalizzata a sensibilizzare tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di sicurezza e a favorire una corretta percezione del rischio. Ieri il via ufficiale con la firma della convenzione triennale tra Fondazione CRC, Provincia di Cuneo, Fondazione CR Fossano, Fondazione CR Saluzzo e Fondazione CR Savigliano: il progetto mette a disposizione sui 3 anni un budget complessivo di 330 mila euro. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione scientifica di S.I.P.Si.Vi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria) e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La prima progettazione di Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza, promosso dalla Fondazione CRC, risale al 2008 e si era orientata alla promozione di comportamenti adatti a garantire l’incolumità di tutti gli utenti della strada. La nuova edizione intende promuovere una forte azione culturale dedicata ad aumentare la percezione del rischio stradale, contribuire a ridurre la frequenza e la gravità degli incidenti stradali e accrescere la consapevolezza dei comportamenti stradali rischiosi. Il progetto si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo e, per l’anno scolastico in corso, prevede una prima sperimentazione dedicata alle classi quarte degli Istituti Comprensivi (30 Istituti iscritti, per un totale di 138 classi e 2300 alunni coinvolti), ai loro docenti e alle famiglie. A tutti gli studenti verrà distribuito un kit che comprende un mini book e un gioco educativo intitolato “Pittogrammi strada”. Il materiale sarà completato da supporti didattici per le classi e da una guida per i docenti.

Il target individuato per questa nuova edizione di Sicuri per Scelta è il passeggero trasportato, un ruolo che coinvolge davvero tutti gli utenti della strada, di qualsiasi età: i bambini che frequentano la classe quarta delle scuole primarie possono in questo modo diventare veri promotori di comportamenti stradali virtuosi non solo per se stessi, ma anche per i propri famigliari e gli adulti di riferimento. Il progetto Sicuri per Scelta ha infatti l’obiettivo di promuovere un’alleanza tra studenti, docenti e genitori attraverso attività e momenti dedicati in classe (grazie alle attività proposte dal mini book per i ragazzi e alla formazione specifica per i docenti, corredata da apposita guida), a casa (attraverso la somministrazione di un questionario a un famigliare scelto dai bambini) e infine di restituzione nuovamente in classe (discussione sui risultati del questionario e consegna del gadget).

Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC: “La sicurezza stradale è da sempre un argomento particolarmente sentito da tutto il nostro territorio. Sulla scorta dell’esperienza maturata in questo campo da Fondazione CRC e grazie al supporto garantito dalla Provincia e da tutte le Fondazioni della provincia, siamo lieti di dare il via a una nuova iniziativa triennale che mette al centro le giovani generazioni e il mondo della scuola, con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e sicura”.

Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e Davide Sannazzaro, Consigliere con delega alla Coesione sociale: “Muoversi con intelligenza è il claim di introduzione al progetto per educare i ragazzi alla sicurezza stradale. E con intelligenza, ci sia consentito dire, si muove oggi il sistema Cuneo in direzione di un obiettivo strategico e organico. Coinvolge, insieme all’ente provinciale, quattro delle undici Fondazioni piemontesi di origine bancaria: significa che oltre un terzo degli enti con scopi sociali scende in campo per educare alla cultura della vita puntando a trasmettere ai nostri giovani il valore del rispetto delle regole e dunque dell’altro, della persona, presupposto irrinunciabile per un corretto agire civico”.

Gianfranco Mondino, presidente Fondazione CR Fossano: “Il progetto è un bell'esempio di collaborazione sinergica tra istituzioni della nostra provincia per la realizzazione di un progetto comune. La tematica peraltro è particolarmente attuale ed obbliga tutti noi, ciascuno per le proprie competenze, ad occuparcene attivamente”.

Sergio Soave, presidente Fondazione CR Savigliano: “Partecipiamo con convinzione all’iniziativa congiunta dell’Amministrazione provinciale e della Fondazione CRC che affronta un tema spesso trascurato nella nostra provincia coinvolgendo, come dice il Presidente Ezio Raviola, i giovani delle nostre scuole con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e sicura”.

Gianmarco Sardi, ricercatore S.I.P.Si.Vi.: “Viviamo in un periodo storico dove è diffusa l'idea che le responsabilità, i doveri siano tendenzialmente esterni a noi, compito di "qualcun altro". Questa iniziativa aspira ad aumentare la responsabilità personale e collettiva, promuovendo l'idea che la sicurezza stradale è una questione condivisa e che non è raggiungibile senza il contributo convinto e partecipato di tutti noi. Un ringraziamento in particolare ai docenti che hanno partecipato negli anni passati a questo progetto: grazie ai loro contributi e suggerimenti è oggi possibile lanciare questa nuova edizione così ricca e ampia”.