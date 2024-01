Giorno della Memoria, a Bra celebrazioni con itinerario pedonale sulle tracce della persecuzione

Sabato 27 gennaio la Città di Bra celebra la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale in occasione della quale vengono ricordate le vittime dell’Olocausto nella stessa data in cui, nel 1945, i soldati sovietici arrivarono nella città polacca di Auschwitz, scoprendo l’enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista.



Le celebrazioni prenderanno il via già dal mattino, con un itinerario pedonale condotto da Fabio Bailo sulle tracce della persecuzione a Bra. Il ritrovo è in piazza Caduti per la Libertà alle 10,30.



Alle 17 all’Auditorium BPER (via Sarti) sarà il momento della commemorazione ufficiale, con gli interventi del Sindaco Gianni Fogliato e del Presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo.



A seguire è prevista l’esecuzione del “Concerto della Memoria”, a cura del duo Bianchi-Demicheli, che proporranno dei brani tratti dal repertorio di musicisti e compositori quali Carl Maria von Weber, Lorenzo Perosi, Fritz Kreisler, Sergej Vasil’evič Rachmaninov, Gabriel Fauré, José Elizondo, Pëtr Il'ič Tchaikovsky, René de Boisdeffre, Astor Piazzolla e John Williams.



Le iniziative del Giorno della Memoria 2024 sono organizzate dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo, la sezione locale Anpi e l’Associazione Zizzola Turismo & Cultura. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it).