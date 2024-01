Oltre il visibile: la storia dello spettro elettromagnetico

L'esplorazione dello spettro elettromagnetico è una delle più affascinanti odissee scientifiche che l'umanità abbia intrapreso. Questa ricerca ha ampliato non solo la nostra comprensione dell'universo ma anche le possibilità di tecnologia e comunicazione.

In questo articolo, esploreremo la storia dello spettro elettromagnetico, analizzando come la sua scoperta e il progressivo ampliamento della nostra conoscenza abbiano rivoluzionato la scienza e la società.

Primi passi nella scoperta dello spettro elettromagnetico

Gli albori della scoperta dello spettro elettromagnetico si radicano nell'osservazione della luce visibile. La scienza antica, a partire dai filosofi greci, ha cominciato a interrogarsi sulla natura della luce. Tuttavia, è con Isaac Newton e il suo esperimento con il prisma, che si compie un salto qualitativo. Newton dimostrò che la luce bianca è composta da colori diversi, gettando le basi per la comprensione dello spettro visibile.

Oltre il visibile - L'infrarosso e l'ultravioletto

Il XIX secolo fu testimone di due scoperte rivoluzionarie: l'infrarosso e l'ultravioletto. William Herschel, usando un termometro vicino a un prisma, scoprì l'esistenza di radiazioni al di là del rosso, che chiamò "infrarosso". Quasi in contemporanea, Johann Wilhelm Ritter scoprì l'ultravioletto, dimostrando che esistevano radiazioni oltre il violetto. Queste scoperte ampliarono radicalmente la nostra comprensione dello spettro.

Un'applicazione moderna di questa conoscenza la si ritrova nel laser diodo 810, capace di emettere un fascio di luce a una lunghezza d'onda specifica di 810 nm, utilizzato in ambito medico ed estetico per la rimozione dei peli. Nello specifico, il pelo cattura la luce grazie alla melanina contenuta e la conduce all'interno, dove il calore provoca il danneggiamento del follicolo pilifero.

L'era delle onde elettromagnetiche

Il lavoro di James Clerk Maxwell e Heinrich Hertz fu fondamentale per comprendere che la luce visibile è solo una piccola parte di un vasto spettro di onde elettromagnetiche. Maxwell teorizzò l'esistenza delle onde elettromagnetiche, mentre Hertz ne dimostrò sperimentalmente l'esistenza aprendo la strada a innumerevoli innovazioni tecnologiche.

La comprensione delle onde radio, in particolare, fu il catalizzatore per lo sviluppo delle comunicazioni wireless. Si aprì così l'era della comunicazione in tempo reale a distanza, con radio, televisione e telefoni cellulari che cominciarono a popolare le nostre vite.

La Scoperta dei Raggi X

Nel 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, un fisico tedesco, fece una scoperta rivoluzionaria: notò che un tipo di radiazione, che egli chiamò "raggi X" per la loro natura sconosciuta, era in grado di attraversare materiali solidi opachi alla luce visibile e impressionare le lastre fotografiche. Röntgen scoprì che questi raggi potevano anche passare attraverso i tessuti umani, lasciando visibili le ossa e altri oggetti densi. La celebre fotografia della mano di sua moglie, che mostrava chiaramente le ossa dell’anulare, fu la prima radiografia della storia.

I raggi X aprirono immediatamente a nuove possibilità nel campo della medicina, in particolare nella diagnostica e nella radioterapia. La possibilità di ottenere immagini dell'interno del corpo umano senza bisogno di interventi chirurgici ha rivoluzionato la medicina, permettendo diagnosi più precise e tempestive.

Nuove finestre sull'universo

Nel 1900, il fisico francese Paul Villard scoprì un altro tipo di radiazione mentre studiava la radioattività, poco prima scoperta da Henri Becquerel. Villard identificò una forma di radiazione molto più penetrante dei raggi X, che in seguito fu denominata "raggi gamma". Questi raggi si distinguevano per l’elevata energia e la capacità di penetrare materiali molto più densi rispetto ai raggi X.

I raggi gamma hanno trovato applicazioni in una varietà di campi. In medicina, sono utilizzati per trattare alcune forme di cancro; in astronomia, invece, riescono a fornire informazioni preziose sugli eventi più energetici dell'universo, come le supernove e i buchi neri.