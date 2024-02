Per Crosetto una lieve pericardite. Giorgia Meloni: "L'ho sentito, siamo ottimisti"

"Nelle prossime ore - si legge - il ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore". Il ministro "ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni".

Sulle condizioni di salute di Guido crosetto è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni lasciando l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede al termine delle celebrazioni per il 40esimo anniversario dell’accordo di revisione del Concordato: "L’ho sentito al telefono, sta abbastanza bene. Siamo ottimisti”.