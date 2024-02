Una serata a Bra per parlare dell’“Europa unita di David Sassoli”

Secondo appuntamento del 2024 con la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra. Martedì 20 febbraio alle 21, presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza, si terrà una serata ad ingresso gratuito dal titolo “L’Europa unita di David Sassoli”. Relatore dell’incontro Fabio Pizzul. Giornalista professionista, figlio d'arte del noto telecronista RAI Bruno Pizzul, è stato consigliere regionale della Regione Lombardia dal 2010 al 2023.

“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta, abbiamo avuto paura ma abbiamo reagito, costruendo una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo”. Comincia così l’ultimo videomessaggio del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione del Natale 2021. “Abbiamo visto nuovi muri e i nostri confini in alcuni casi sono diventati confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, dalla povertà”. Sassoli aggiunge: “abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne che chiedono diritti e tutele. A chi chiede di proteggere il proprio pensiero. Accanto a coloro che continuano a chiedere un’informazione libera e indipendente”. “Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è né accettabile né tollerabile, che vivere nella precarietà non è umano, che la povertà non va nascosta ma dev’essere combattuta e sconfitta”.

David Sassoli è stato membro del Parlamento europeo per tre legislature, dal 2009 al 2022, e ne è stato Presidente dal luglio del 2019 al gennaio del 2022. L’importanza della sua figura di europeista non scaturisce solo o prevalentemente dal prestigioso incarico istituzionale svolto a Strasburgo nell’ultima parte della sua vita. L’impegno di Sassoli, infatti, è sempre stato teso alla la creazione di una Unione europea sempre più solida e capace di rispondere ai bisogni dei suoi cittadini. Accanto a questo, l’impegno di Sassoli dentro le istituzioni comuni si è indirizzato primariamente verso la tutela dei diritti umani e la difesa dello stato di diritto nei paesi membri dell’UE. Il suo messaggio “Nessuno è sicuro da solo”

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuoladipacedibra@gmail.com. (rb)