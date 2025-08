Valle Gesso, festa di fine Estate Ragazzi 2025

Grande successo per l’edizione appena terminata con oltre 100 ragazzi dai 5 ai 14 anni e più di 30 animatori volontari.

Il programma settimanale prevedeva svariate attività tra cui le “Gite del Giovedì” che hanno permesso ai ragazzi di visitare i rifugi Valasco e Migliorero, l'Ecomuseo delle miniere e della Val Germanasca, il Parco Acquatico Ondaland ed il Parco Avventura Le Tre Querce.

Ieri, venerdì 1° agosto, si è svolta la festa finale, dove, dopo aver cenato tutti insieme, amici e parenti hanno potuto vedere il grande spettacolo con i balli di gruppo e gli sketch comici.

Il vicesindaco di Valdieri, Sharon Giraudo, ha commentato: "È sempre davvero emozionante vedere tanti bambini insieme alle loro famiglie riuniti in un momento così speciale e conviviale. Lo spettacolo di fine estate non è solo una festa per i più piccoli, ma anche un’occasione per rinsaldare il senso di comunità e condividere sorrisi ed entusiasmo".

Ha poi proseguito con i ringraziamenti:

“A nome della Giunta comunale ringrazio don Alberto e tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione del ricchissimo programma dell’Estate Ragazzi. In particolare un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla raviolata conclusiva, partendo dai colleghi consiglieri comunali ai tanti genitori che hanno prestato il loro aiuto, grazie!"