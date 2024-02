L'Istituto Baruffi di Ceva ha incontrato Chris Bangle

Giovedì 22 febbraio l’Istituto “Baruffi” di Ceva ha avuto l’onore di ospitare Chris Bangle, una delle figure più influenti del design automobilistico mondiale, per decenni car designer di Bmw e Fiat, nonché inventore del progetto Big Bench, che al momento conta 335 panchine giganti (e 65 in costruzione), posizionate negli scorci più belli del nostro Paese, per guardare il mondo da un altro punto di vista.

Bangle, supportato dalla sua collaboratrice Fiorella Marengo, ha tenuto una vera e propria lezione agli alunni delle classi 3^ CAT,4^ CAT, 5^ CAT e 5^ Liceo Scientifico, che sono rimasti letteralmente estasiati dall’entusiasmo e dalla grinta del noto designer: “Perché, come, cosa” il titolo dell’incontro.

Al termine della lezione, Bangle non si è sottratto nemmeno alle domande più stravaganti dei ragazzi: “Qual era la sua materia preferita a scuola?”, “E’ mai stato deluso da un progetto che ha realizzato?”, “Le sue creazioni sono pensate e ragionate, oppure a volte sono frutto di un lampo di genio?”, “Quali sono i requisiti per poter lavorare nel suo studio?”, “Da dove è nata l’idea delle panchine giganti?”, “Qual è l’automobile, non progettata da lei, che preferisce?”, “Secondo lei, essere dei bravi studenti quanto conta per diventare bravi designer?”, “Ci sono stati momenti in cui le è mancata l’ispirazione?”, “Qual è il modo corretto per valorizzare il nostro territorio?”; “Come mai ha deciso di vivere a Clavesana?”.

Sia durante la lezione, sia rispondendo alle domande proposte, Bangle ha stimolato i ragazzi ad avere continua curiosità e ad essere rispettosi “ospiti del mondo”, anche nei confronti della propria terra: dobbiamo sempre ricordarci che, ovunque siamo, anche dove viviamo, siamo sempre ospiti.