A Mondovì si riunisce l'assemblea dei soci Auser, impegnati nel progetto digitale con l'istituto "Cigna"

Nei primi giorni di marzo l'AUSER Mondovì e Monregalese parte alla grande con due importanti appuntamenti.

Il primo appuntamento venerdì 1° marzo alle ore 14,30 presso la sede in via Cigna 2 vi sarà l'assemblea dei soci dove, dopo la presentazione della relazione ed il bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'anno 2023 il presidente, Michele Ghirardi, chiederà ai soci di discuterne e successivamente di approvarlo.

In seguito verranno illustrate le iniziative che si intendono effettuare durante l'anno 2024 ed ai presenti verrà richiesto di proporre progetti per il completamento delle attività. Il secondo appuntamento, il giorno mercoledì 6 marzo alle ore 14,00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Cigna, dove dal mese di novembre sedici allievi anziani hanno avuto come insegnanti oltre venti studenti del terzo e quinto anno del liceo scienze applicate.

Questo corso è stato possibile grazie ad un progetto della Regione Piemonte, a cui l'Auser ha partecipato, per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo intitolato “con i giovani per nonni più digitali”.

Si sono affrontati i temi legati all'uso del computer, per sette lezioni di due ore, e le ultime tre lezioni, sempre di due ore, si sono sviluppati argomenti legati allo smartphone. Durante la giornata verranno consegnati agli anziani gli attestati di frequenza al corso da parte dell'Istituto Cigna mentre gli studenti, oltre a poter disporre delle ore come formazione, riceveranno un simpatico omaggio messo a disposizione dell'AUSER: un buono per ritirare libri“come ringraziamento perchè ci avete trasmesso la passione per la tecnologia e noi lasciamo in dono il nostro AMORE per i libri”.

"Ci auguriamo, -fa sapere il presidente Michele Ghirardi - che questa iniziativa prosegua nel tempo perché è bello vedere i giovani impegnati nel volontariato e constatare che fra i “nonni” ed i “nipoti” è intercorso un bellissimo dialogo di scambio intergenerazionale".