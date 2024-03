Alba, si rompe tubazione dell'acqua in via Delpiano

Aggiornamento delle ore 12.23. Egea Acque informa il nostro giornale che l’intervento immediatamente predisposto per riparare la condotta si è da poco concluso con successo, mettendo fine alla perdita verificatasi da questa mattina.

***

Criticità ad Alba in seguito alla rottura di una tubazione dell'acqua ad alta pressione in via Cesare Delpiano.

La condotta è scoppiata questa mattina, mercoledì 28 febbraio, riversando acqua nel campo adiacente alla strada. Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici incaricati.