Primo Consiglio 'pepato' a Ceva, Mottinelli: "Maggioranza e minoranza devono lavorare in sinergia per la comunità"

Primo consiglio comunale per la nuova amministrazione della città di Ceva, guidata dal sindaco Fabio Mottinelli.



La seduta si è aperte con la convalida degli eletti e la consigliera Cinzia Gallo ha chiesto la verifica degli incarichi di Bezzone e Alliani quali facenti parte ancora del Cda della Unimont servizi, che ha in concessione in teatro Marenco.



Replica: la Unimont, ente del terzo settore, ha ruolo di co-progettazione e non è in conflitto con la carica comunale, come ha evidenziato la dottoressa Bue, segretario comunale.

“Il ruolo della minoranza sarebbe vigilare sull’operato della maggioranza, al di là della battute - ha detto Bezzone - non vi è retribuzione per l’Unimont, è un’associazione che è in supporto ad attività del Comune e dell’Unione Montana, nella massima trasparenza. Demonizzare un esempio virtuoso mi sembra assurdo”.



Il consigliere Alliani: “In tutti questi anni mai capitato un caso del genere. Se iniziamo così iniziamo bene”.



La consigliera Gallo: “Era una domanda lecita, in merito all’ineleggibilità, chiedo al segretario di verbalizzare richiesta di parere alla Corte dei Conti, sezione di partecipati in house”.



Il sindaco ha poi prestato giuramento di fronte al consiglio e ha svelato i componenti della sua giunta.





Fabio Ferrero, nominato vice sindaco, con delega Lavori Pubblici, urbanistica, gestione rifiuti e bonifica, ambiente; Laura Amerio assessore con deleghe alla scuola, formazione professionale, famiglia, politiche giovanili, politiche dell’infanzia e diritti dei bambini; Cinzia Boffano assessore che avrà le deleghe alle politiche sociali, minoranze etniche linguistiche, pari opportunità e biblioteca; Luca Prato assessore con le deleghe a manifestazioni e grandi eventi, turismo e musei.



Tra i consiglieri di maggioranza: Giulia Iseppi con l’incarico di collaborazione-studio nelle materie di politiche per l’integrazione, tempo libero e per il progetto “Ceva senza barriere“. Al consigliere Paolo Voarino l’incarico di collaborazione per infrastrutture, innovazione, sistemi informativi; Alessandro Favole avrà le cariche di collaborazione per verde pubblico, decoro urbano e referenti di zona. Manuel Alciati avrà invece l’incarico di collaborazione studio nei settori commercio, fiere e mercati, sport e cultura.



Rimarranno in capo al sindaco, Fabio Mottinelli le deleghe al bilancio, programmazione economica, sanità e salute, viabilità e trasporti, sicurezza, protezione civile, polizia locale, personale, attività produttive, artigianato, agricoltura, comunicazione istituzionale.



Tra due anni e mezzo ci sarà un rimpasto-staffetta tra l’assessore Boffano che sarà sostituta dal consigliere Iseppi e l’assessore Prato dal consigliere Alciati.



Paolo Voarino capogruppo maggioranza. Vincenzo Bezzone e Cinzia Gallo per le minoranze.

Tra i banchi dell’opposizione siedono l’ex sindaco Vincenzo Bezzone, Lorenzo Alliani, Paolo Marsilio della lista "Bezzone per Ceva" e Cinzia Gallo della lista “Ceva cresce”.



Ha preso poi la parola Bezzone: “Ringrazio tutti per il lavoro svolto in questi anni, il mio numero non cambierà come la mia disponibilità. Rilevo un po’ di mancanza di esperienza nell’attuale amministrazione speriamo di ricrederci.” Bezzone ha poi evidenziato progettualità sulle scuole e sull’ultima variazione di bilancio: "La mia visione attualmente pessimistica sarò felice di poter cambiare opinione”.



L’intervento della consigliera Gallo: “Lieta di far parte del consiglio, mi propongo di lavorare in collaborazione come minoranza, minoranza tra la minoranza e anche in minoranza di genere”.

Ha letto poi un lungo intervento sul ruolo della donna, “così guaderò anche io il vostro operato, come le donne vengono guardate e giudicate”.



Lorenzo Alliani: “La calunnia è come una bomba non va bene nè in campagna elettorale nè dopo. Spero non avvenga più, siete giovani spero che abbiate passione che però va accompagnato allo studio della res publica”.



Il consigliere di minoranza Paolo Marsiglio: “Cerchiamo di lavorare insieme per questo paese, insieme. Auguri di buon lavoro a tutti!”.

Il consigliere Manuel Alciati: “Per correttezza, io sono uno di quelli che ha maggiormente contestato la maxi variazione, secondo noi, scorretto farla dopo la convocazione dei comizi elettorali”.



Il consigliere Alessandro Favole: “Metterò massimo impegno nel mio mandato e ringrazio tutti”. L'assessore Ferrero: “Vorrei rassicurare che non è nostra intenzione non concludere progettualità avviate e che meritano di vedere compimento”.







Il sindaco ha poi ringraziato la precedente amministrazione: “Vorrei appoggiare la linea dei consiglieri Marsiglio e Favole, in ottica di collaborazione. Non credo però che nessuno di voi sia nato sindaco, l’esperienza si fa sempre sul campo. Sul tema delle scuole: tanti progetti negli anni dal polo scolastico allo spostamento dell’asilo. Tutto verificabile agli atti. Sono necessarie nuove scuole ma anche una programmazione per non arrivare a pochi giorni dalle elezioni facendo una variazione da 1 milione di euro. Infine le donne della mia famiglie le prendo per mano e le faccio sorridere, non le giudico, questo in risposta al consigliere Gallo. Maggioranza e minoranza devono lavorare in sinergia, noi vorremmo che ci fosse spirito di collaborazione per la comunità che si aspetta risultati da tutti noi”.



Sono stati poi nominati per la commissione comunale elettorale: Alessandro Favole, Manuel Alciati, Paolo Marsilio (effettivi) (Lorenzo Alliani, Polo Voarino, Giulia Iseppi (supplenti).



Il consiglio si è chiuso il recesso della dottoressa Carla Bue dal servizio di segreteria comunale dei comuni di Ceva, Cortemilia, Bossolasco, Acqui Terme, Santo Stefano Belbo.



Il consigliere Bezzone l’ha ringraziata per lo spirito di abnegazione e la professionalità. Ringraziamenti anche da parte del consigliere Lorenzo Alliani. In chiusura il grazie del sindaco.