Strada statale 662 di Savigliano, incidente tra due auto: quattro feriti lievi

Incidente tra due auto nel pomeriggio, poco dopo le 16.30 di oggi, giovedì 14 marzo, sulla strada statale 662 in direzione Savigliano, subito dopo il ponte.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza, il personale sanitario del 118 per la presa in carico dei feriti e i Carabinieri per la gestione della viabilità.

Rallentamenti e code hanno interessato il tratto dello scontro fino alle rimozione dei mezzi e il rientro della squadra dei Vigili del fuoco avvenuta intorno alle 18.

I quattro feriti sono stati trasportati all'ospedale di Savigliano in codice verde.