Paesana, infortunio a Pian Munè: soccorsa una sciatrice

Intervento nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, per soccorrere una donna che stava scendendo con gli sci nel comprensorio sciistico di Pian Munè, nel comune di Paesana, dove gli impianti oggi erano chiusi.

Scattato l'allarme la donna è stata raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, già presenti in zona per un'esercitazione con i cani, che l'hanno raggiunta con una motoslitta. La donna, che probabilmente ha riportato un infortunio agli arti, è stata poi elitrasportata in ospedale dal personale sanitario dell'elisoccorso.