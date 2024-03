Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, la filiale di Busca cambia sede e inaugura i nuovi locali [FOTO E VIDEO]

La filiale di Busca della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa si è trasferita in via Fassino, nell'ex complesso Spada Reale, da poco restaurato. Ieri, giovedì 21 marzo, l'inaugurazione molto partecipata da parte dei cittadini, che ha ricevuto la benedizione di don Roberto Bruna e introdotta e raccontata dal vicepresidente Luca Crosetto, dal direttore generale Emanuele Regis e dal direttore di filiale Riccardo Isaia.

La filiale buschese dell’istituto di credito saviglianese, aveva aperto nel novembre del 2014 in alcuni piccoli locali presi in affitto in via Roberto d’Azeglio. Ora, dopo quasi 10 anni, il trasloco nella nuova sede di proprietà, più ampia e facilmente accessibile, i cui lavori sono stati seguiti dallo studio Leven Design di Cuneo. Un trasferimento che indica la volontà di sviluppo e crescita della Banca CRS, che mette salde radici a Busca e nei Comuni limitrofi, forte del sostegno arrivato in questi anni dalle imprese, dalle famiglie del territorio e dalle Fondazioni.

Vedi le interviste qui:

“L’incipit in rima dell’invito che abbiamo mandato per l’inaugurazione, ‘In una nuova via, con fiducia e rinnovato impegno, siamo la banca che lascia il segno!’, è una chiara dichiarazione d’intenti programmatica di quello che vogliamo fare a Busca – spiega il direttore della filiale Riccardo Isaia -. Da quando, quasi dieci anni fa, lo storico direttore buschese Ivano Rivero apriva la prima sede di Banca CRS a Busca, la filiale è cresciuta di giorno in giorno anno dopo anno, attraversando periodi bui come la crisi e la pandemia, grazie al sostegno indispensabile che è sempre arrivato da Busca ma anche da Tarantasca, Villafalletto, Costigliole e altri Comuni limitrofi. Aver deciso di comprare casa è quindi un segnale importante che lanciamo a tutto il territorio per dire che non solo ci siamo ma che continueremo ad esserci anche in futuro, potete contare su di noi!”.

La nuova sede di Banca CRS a Busca è già operativa da qualche settimana. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, al mattino (senza appuntamento) dalle ore 8.25 alle 12.50, al pomeriggio (su appuntamento) dalle 14.25 alle 16.50. Per informazioni è possibile telefonare allo 0171/300870 o scrivere una mail a busca@bancacrs.it.