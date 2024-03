Cervasca ripresenta il progetto per installare sedici nuove telecamere sul territorio

A Cervasca, nei giorni scorsi, si è verificato uno spiacevole fatto di cronaca. Sono state infatti danneggiate numerose macchine: nove a Cremasca e sette nella frazione di San Defendente.

Vetri rotti e il furto di qualche spicciolo. I carabinieri stanno indagando, grazie anche all’ausilio delle immagini delle telecamere. “Voglio ringraziarli per il lavoro che svolgono e per la tempestività con cui si sono attivati per questo reato”, commenta il sindaco Enzo Garnerone, che sottolinea proprio l’importanza delle telecamere a sorveglianza del territorio.



“Ne abbiamo 36 - spiega il primo cittadino. Alcune sono solo di lettura delle targhe, strumento comunque efficace; altre riprendono il territorio. L’anno scorso abbiamo partecipato ad un bando per poterne acquistare altre. Il progetto era stato approvato ma non finanziato, anche perché uno dei parametri valutati è il numero di reati registrati nel Comune. Quest’anno ci abbiamo riprovato, con piccole modifiche al progetto. Se vinceremo, installeremo altre 16 telecamere per un valore di 118 mila euro, di cui il 50% in carico all’amministrazione. La videosorveglianza è uno strumento fondamentale per la sicurezza. Purtroppo non impedisce che si verifichino i reati, ma almeno è utile per l’individuazione dei responsabili”.



Il sindaco evidenzia come ci siano anche quattro postazioni allestite con le fototrappole, per individuare i cittadini che abbandonano i rifiuti. “Abbiamo già elevato molte sanzioni. Le spostiamo in base a dove verifichiamo gli abbandoni”, spiega ancora Garnerone, che conclude nuovamente ringraziando le forze dell’ordine per la preziosa presenza e collaborazione.