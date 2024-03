Aziende agricole, il Comune di Cuneo raccoglie le segnalazioni di danni da siccità

La Regione Piemonte ha attivato una procedura straordinaria finalizzata ad ottenere - dal competente Ministero - fondi per risarcire le aziende agricole che hanno subito danni dalla siccità nel 2023. Compito del Comune di Cuneo è raccogliere le schede di segnalazione che le aziende interessate presenteranno, per poi accorpare e trasmettere i dati mediante l’apposito portale regionale.



Il modulo di segnalazione è scaricabile al link seguente.



Le schede potranno essere inviate a mezzo mail (da indirizzo di posta elettronica ordinaria) all’indirizzo agricoltura@comune.cuneo.it, oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it (specificando “All’attenzione dell’Ufficio Agricoltura”).



Si richiama al rispetto del termine del 18 aprile per la presentazione delle segnalazioni.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Agricoltura Comune di Cuneo (via Roma, 4 – primo piano), oppure i numeri di telefono 0171 444.456/622, o ancora la mail: agricoltura@comune.cuneo.it.