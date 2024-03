Amici a 4 zampe con Imbimbo Vet: impariamo la lingua dei gatti

Torna domani sera, giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 21.00 l’appuntamento mensile dello speciale "Amici a 4 zampe con Imbimbo Vet", format di Targatocn e La Voce di Alba dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Al timone della conduzione, il giovane veterinario cuneese Andrea Imbimbo, che approfondirà tematiche di interesse del mondo animale. Con lui, anche la sua fedelissima Eevee. Ospite della puntata di domani sera, il dott. Maurizio Alliani, medico veterinario.

Nell'ottobre scorso L'Ordine dei Medici Veterinari della Granda aveva organizzato alla sala Vinaj del Comune di Cuneo il primo corso in Italia di formazione per proprietari di gatti. Durante i tre incontri, erano stati forniti gli strumenti e le chiavi di lettura per capire come comunica il gatto, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti. Quest'ultima parte era stata trattata proprio dal dott. Alliani che domani sera sarà presente in studio ed offrirà numerose indicazioni di carattere pratico per comprendere al meglio quello che i gatti non dicono!

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it, e sulle relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere la puntata sul nostro giornale.