Cascina in fiamme nelle campagne di Savigliano: sul posto squadre dei Vigili del Fuoco anche da Saluzzo e Racconigi

Autobotti e autoscale partite dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e da quelli dei volontari di Savigliano e Racconigi stanno convergendo in questi minuti presso una cascina in via San Grato Collarea a Savigliano, nelle campagne prossime a Monasterolo di Savigliano e a Cavallermaggiore.

Il complesso è teatro di un incendio che al momento avrebbe interessato un fabbricato rurale, mentre non sarebbe al momento toccata dalle fiamme la parte dello stesso destinata ad abitazione.

***

Articolo in aggiornamento