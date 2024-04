Frana sulla provinciale 422 a Stroppo: strada riaperta al traffico alle 9

Un passante ha dato l'allarme questa mattina, sabato 6 aprile, intorno alle 7. Una frana aveva invaso tutta la carreggiata della provinciale 422 prima di Stroppo, in valle Maira.

Sul posto il sindaco Andrea Salsotto, i carabinieri, i tecnici della Provincia e la squadra di Dronero dei vigili del fuoco.

“Le ruspe dell'impresa dei fratelli elvesi, Fulvio ed Alessandro Garnero, stanno lavorando per sgomberare la strada – spiega il sindaco Salsotto -. Siamo qui con i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia per la messa in sicurezza. Entro le ore 10, se non c'è pericolo, contiamo di riaprire la strada”.

+++AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9+++

Ancora prima di quanto previsto, la strada provinciale è stata riaperta al traffico alle ore 9. "Efficienti come sempre", ha commentato il primo cittadino.