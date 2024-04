IL METEO DEL WEEKEND / Bel tempo e caldo fuori stagione per tutto il fine settimana

Una intensa alta pressione che si estende dalla Spagna fino all'Europa orientale garantirà bel tempo e caldo fuori stagione per tutto il fine settimana. Ma sarà una breve parentesi, durante la settimana prossima le temperature ritorneranno bruscamente a valori più consoni al periodo.

Da oggi venerdì 12 a lunedì 15 aprile. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso oggi e domani, da domenica nuvolosità in aumento a partire dai settori settentrionali, in estensione verso sud lunedì. Precipitazioni del tutto assenti fino a domenica, lunedì possibili piogge sempre sui settori settentrionali.