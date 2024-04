IL TEMPO DELLA SETTIMANA - Da domani attesa una lunga fase più instabile con temperature anche sotto la media del periodo

Ore contate per l'alta pressione, che da domani, martedì, lascerà spazio a una lunga fase di tempo più instabile e con temperature anche sotto la media del periodo. Tuttavia le prevalenti correnti nordoccidentali non consentiranno precipitazioni consistenti.

Oggi lunedì 15 aprile . Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, al pomeriggio ampi rasserenamenti, ma con piogge ai confini alpini occidentali di Torinese e Valle d'Aosta. Temperature massime in calo, ma ancora pienamente oltre la media con valori fino a 24/25 °C, più fresche sulle coste. Venti al mattino e primo pomeriggio deboli o localmente moderati meridionali su Langhe e alessandrino. Foehn in intensificazione sulle Alpi con raffiche prossime ai 90 km/h. In serata raffiche che localmente raggiungeranno le pedemontane e alcune fasce della pianura.

Martedì 16 aprile. Cielo poco nuvoloso in pianura e sulla Liguria (qui qualche possibile isolato piovasco), piogge ancora sui confini alpini settentrionali con quota neve in abbassamento nel corso della giornata. Temperature minime in calo ma ancora piuttosto alte e valori compresi tra 8 e 11 °C. Massime ancora in lieve calo e comprese tra 19 e 22 °C. Venti settentrionali con raffiche di Foehn sulle pianure piemontesi. Ulteriore calo termico in serata.