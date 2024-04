Si lavora per la quarta edizione di "Girasoli a Farigliano" con i campi fioriti e il labirinto

Continua a crescere il progetto "Girasoli a Farigliano", iniziativa per promuovere il turismo a chilometro zero, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, ha come obiettivo quello di accogliere l'estate e colorare il paese con il "fiore del buonumore".

La quarta edizione dell'evento ha preso ufficialmente il via nelle scorse settimane con la distribuzione dei semi di girasole, distribuiti gratuitamente a tutti, anche in occasione della Fiera di Primavera di Mondovì per "seminare" il fiore del buon umore presso le proprie abitazioni.

"Abbiamo tante novità in serbo per voi - anticipa l'assessore Andrea Bertone - stiamo lavorando anche a un originale modo di promuovere la nuova edizione dell'evento".

Confermati, e in numero maggiore, i campi di girasoli nelle diverse zone di Farigliano dove poter fotografare la fioritura.

Il programma di massima prevede il ritorno della "Notte gialla" con street food, musica e inaugurazione il 6 luglio dalle 20.30 in località Prella dove tornerà anche il fantastico labirinto.

I campi, meteo permettendo, saranno visitabili per tutto il mese di luglio. Tornerà anche il contest fotografico (dal 7 luglio al 1° agosto), i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.