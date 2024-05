Al Grandis di Cuneo aumentano i progetti Erasmus

Proseguono i progetti del IIS “S. Grandis” di Cuneo che guardano all’Europa.

Si è conclusa, con un weekend in alta Valle Maira, l’avventura Erasmus + per quattro studentesse spagnole, ospitate da altrettante famiglie di alunne dell’Istituto Grandis di Cuneo (Giorgia, Sara, Linda e Candela) dall’8 al 22 di aprile.

Le ragazze spagnole, Lola, Agatha, Maria José e Miriam hanno svolto il tirocinio nel Comune di Cuneo, all’Ufficio Europe Direct,al Conitours. Cônitours - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo COUNTRY TRAVEL TOUR OPERATOR Comune di Cuneo, l’agenzia Nordica Viaggi e presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Grandis.

“Nel ringraziare gli Enti che ci hanno sostenuto, in primis il Comune con il Sindaco Patrizia Manassero ed il vice sindaco Luca Serale, - afferma Milva Rinaudo Dirigente Istituto Grandis. - l’esperienza è stata, ancora una volta motivo di crescita reciproca per tutti noi e per il nostro territorio".

Proprio per la conoscenza del nostro splendido territorio, i docenti, Elisabetta Bergia, Barbara Blangetti e Franco Cuzzzocrea, hanno organizzato momento di svago e di visite, presso il Santuario di Vicoforte e la città di Mondovì, Saluzzo e l’Abbazia di Staffarda, le Langhe, Torino ed il Castello di Venaria ed un’intera giornata alla Cinque Terre.

Gli studenti hanno poi potuto ammirare la città di Cuneo grazie alle spiegazioni della professoressa Antonella Villosio Villosio e vissuto un momento d’incontro con La Sindaca Patrizia Manassero ed il Vice-Sindaco Luca Serale che ha permesso di comprendere meglio la struttura della Città. Il favoloso tempo primaverile ha reso indimenticabile la passeggiata al Parco Fluviale.

Il soggiorno delle studentesse spagnole segue la visita delle città di Merida e Calamonte, sede dell’Istituto spagnolo partner per il progetto Erasmus. 18 studenti del Grandis hanno potuto ammirare la splendida regione dell’Estremadura nel mese di dicembre.

Sempre durante il soggiorno è stato possibile incontrare e vedere i Centri de Plena Inclusion Merida , ONCE (National Ornanismo of the blind and people with special needs) di Càceres; https://www.once.es, nella tematica dell’inclusione e visitare le realtà lavorative e governative locali.

Oltre agli studenti è stato possibile accrescere le competenze formative per i docenti spagnoli con le visite al Centro Nuove Tecnologie del nostro Istituto, oltre i laboratori di elettrotecnica ed ottica, organizzati da docenti ed alunni della nostra scuola.

Il Grandis di Cuneo crede molto nel grande valore formativo ed educativo dei progetti Erasmus e ringrazia studenti, famiglie, docenti, imprese ed Istituzioni per aver reso questo progetto possibile.

La dimensione europea è il nostro presente, costruiamo insieme un futuro Europeo di pace.