"Quali servizi vorresti da Communal Living di Cuneo?": online il questionario

Il Centro Servizi di Communal Living, che connette domanda e offerta dei servizi di supporto all’abitare - con l’obiettivo di favorire la qualità della vita domestica e rendere conciliabili lavoro, attività di cura e tempo libero - è operativo da quasi un anno a Cuneo in via XX Settembre 47/A e online sul sito www.communalliving.it.



Per misurare la sua percezione sul territorio cuneese e sondare i desiderata in termini di servizi, attivi e attivabili, Communal Living invita la cittadinanza alla compilazione, in forma anonima, di un questionario disponibile al link bit.ly/cl-indagine-conoscitiva. L’indagine, con un focus anche sull’home sharing - un innovativo servizio che permette di mettere a disposizione una parte dell’abitazione in cui si vive - permetterà al team di Communal Living di migliorare la propria offerta e raggiungere un numero maggiore di cittadini.



Communal Living, nell’ambito del quale è stato aperto il Centro Servizi, è un progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Cuneo, Open House ed Eclectica+, selezionato e sostenuto dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la conclusione della fase sperimentale del progetto finanziato dal Ministero, si è ora avviata una fase intermedia che vede la collaborazione di CRC Innova in qualità di soggetto finanziatore, in attesa che il Ministero comunichi quali progetti saranno ammessi alla terza fase. Il progetto è stato, fin dall’inizio, premiato per la sua innovatività, essendo stato individuato per questo tra i 18 che, a livello nazionale, hanno ottenuto i finanziamenti ministeriali nella fase di sperimentazione.



Per ulteriori informazioni sul progetto Communal Living è possibile consultare il sito del progetto www.communalliving.it, scrivere a info@communalliving.it o telefonare al 338/1707449. È inoltre possibile consultare, e acquistare, i servizi direttamente dallo shop online, al link: https://shop.communalliving.it/collections/all.



Gli stessi possono essere acquistati con il supporto degli operatori presso il Centro Servizi, a Cuneo in via XX Settembre 47/A (lunedì ore 15-18, martedì, giovedì e venerdì ore 9-13 e 15-18, mercoledì ore 9-13, sabato su appuntamento).