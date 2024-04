Elezioni, a Revello Paolo Motta in corsa al municipio con la squadra "Il campanile delle ore"

Anche Revello sarà tra i 172 comuni della Granda chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale il prossimo giugno.

In corsa per il municipio ci sarà Paolo Motta, 59 anni geometra libero professionista, con la lista "Il campanile delle ore".

"La nostra lista - spiega il candidato - ha come contrassegno “Il campanile delle ore” simbolo della nostra cittadina e in continuità con quello che già era il logo delle liste guidate da mio papà che hanno ben amministrato Revello per diverse legislature nell’interesse dei cittadini, delle attività, delle imprese e del territorio tutto."

Sui componenti del gruppo che appoggiano la sua candidatura aggiunge:

"Siamo un gruppo compatto e unito di 7 donne e 6 uomini i cui componenti rappresentano l’intero paese per età, professione e territorio.

Il nostro modo di amministrare sarà trasparente e improntato alla pianificazione ed attuazione dei nostri progetti che saranno successivamente illustrati con il programma elettorale, organizzando al meglio la macchina comunale ed ascoltando consigli e proposte dei cittadini.

La nostra lista è fatta “per” Revello, nel rispetto della corretta competizione elettorale e nella tradizione della buona amministrazione che sempre ha contraddistinto la lista del “il campanile delle ore” e nella consapevolezza che l’Amministrazione Comunale deve ambire sempre a grandi progetti, andando oltre l’ordinaria quotidianità, per aumentare il benessere sociale e l’attrattiva del paese".

La lista sarà a sostegno di Paolo Motta sarà così composta:

Antonella Rolle, 55 anni, impiegata

Denise Allasia, 40 anni, insegnante

Rosa Maria (Rosy) Boaglio, 64 anni, infermiera ASLCN1, pensionata

Luca Borgognone, 37 anni, agricoltore e libero professionista, agrotecnico

Ornella Cravero, 64 anni casalinga, ex assistente scolastica alle autonomie

Katia Nicoletta Disderi, 54 anni, insegnante,

Giuseppe Paolo Franco, 45 anni libero professionista, geometra

Stefania Geuna, 29 anni, commerciante

Erika Ghigo, 24 anni, impiegata

Gianni Moino, 62 anni, pensionato

Matteo Rosso, 23 anni, agricoltore

Fabrizio Sabena, 39 anni agricoltore e allevatore.

"La nostra attività amministrativa nei primi 100 giorni - concludono dal gruppo - sarà improntata a mettere in atto opere immediatamente cantierabili e cioè il potenziamento della manutenzione delle strade di tutto il territorio, dei camminamenti pedonali con l’eliminazione delle barriere architettoniche dove presenti, (ad esempio davanti ex cinema), delle aree verdi, del plesso scolastico (ad esempio la sistemazione del deflusso delle acque piovane dal cortile della scuola), degli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni che li gestiscono (ad esempio l’illuminazione dei percorsi pedonali dalle strutture di gioco agli spogliatoi), dei parcheggi nel concentrico recuperandone il più possibile.

Inoltre si inizierà immediatamente con la progettazione, pianificazione e ricerca dei fondi per l’attuazione delle iniziative del programma, tra cui certamente la messa in sicurezza del concentrico e dell’intero territorio comunale e la ricerca nel bilancio comunale della possibilità di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiata, ad esempio con la modulazione delle tariffe dei servizi comunali a seconda dell’ISEE."