Saluzzo, oggi pomeriggio la cerimonia della Festa della Liberazione con Walter Veltroni

Oggi, 25 Aprile, Festa della Liberazione, nel 79° anniversario, la celebrazione ufficiale del Comune di Saluzzo si terrà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione dell’onorevole Walter Veltroni, in veste di relatore ufficiale della cerimonia.

Il ritrovo è alle 17,30 in piazza XX Settembre per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti nei lager. Seguirà il corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo, fino ai giardini della Rosa Bianca per l’omaggio al Monumento alla Resistenza e ( alle 18) gli interventi delle autorità.

Prenderanno la parola Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, Giorgio Rossi presidente dell'A.N.P.I sezione di Saluzzo e Valle Po e l’oratore ufficiale 2024 Walter Veltroni.