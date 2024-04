Elezioni amministrative: "ascoltiAMO Pocapaglia" pronta all'appunamento elettorale

Alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno si presenterà per il rinnovo del Consiglio Comunale la lista civica “ascoltiAMO Pocapaglia” con candidato alla carica di sindaco di Testa Roberto. Come si può intuire dal nome della lista il senso di appartenenza al nostro paese ci spinge a presentarci a queste elezioni comunali, con una precisa priorità: il “Bene Comune”.



Siamo un gruppo di persone con età, esperienze, professioni diverse e impegnati nell’ambito sociale, culturale, ricreativo e del volontariato. Per noi l’ascolto, il dialogo, la collaborazione e la trasparenza sono come gli anelli di una catena che deve unire un’Amministrazione Comunale con gli abitanti del suo territorio, che sia attenta ai bisogni e alle necessità di tutti. Vogliamo lavorare insieme a progetti costruttivi con e per coloro che vivono a Pocapaglia, oppure che vengono a visitare il nostro territorio.



Il nostro obiettivo comune è Pocapaglia e tutto ciò che la anima: la gente, i Borghi, le Frazioni, le Pro Loco, le Associazioni, Comitati, Consorzi. Aziende, Parrocchie, Casa di Riposo, Scuole e molto altro.



Oltre al candidato Sindaco Roberto Testa, anni 56, impiegato, fraz.America Boschi, ecco le donne e gli uomini della squadra:

Stefania Canello anni 45 , collaboratrice scolastica ,fraz.Macellai

Teresa Coraglia, anni 34, impegnata in ambito scolastico, Centro storico Borgo Sabbione

Monica Franco, anni 29, architetto ,fraz. Laggera

Manuela Marolo, anni 41, collaboratrice domestica, Centro storico Borgo Aie

Elio Astegiano, anni 66, commerciante, fraz. Macellai

Andrea Barbero, anni 27, autista, fraz.Saliceto

Walter Battaglino, anni 47 decoratore, fraz. America Boschi

Massimiliano Canavero, operaio, fraz.Macellai

Matteo Capriolo, 29 anni, impiegato, fraz.Saliceto

Gianrenzo Messa, anni 48, capo officina, Borgo Cravere

Massimo Messa, 32 anni, architetto, Borgo Valle della Sabbia

Roberto Tibaldi, 49 anni, autista, Centro storico Borgo Aie



Le nostre proposte e progetti per raggiungere il nostro obiettivo, il “Bene Comune”, attraverso il filo conduttore dell’ascolto, del dialogo, della collaborazione e della trasparenza, saranno illustrate durante la campagna elettorale in occasione degli incontri che saranno organizzati su tutto il territorio ancora in fase di definizione.