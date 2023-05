Auto in fiamme abbandonata in un campo ad Alba, accertamenti in corso

Intervento dei vigili del fuoco di Alba questa notte, sabato 6 maggio, per spegnere un incendio che ha coinvolto una Opel Astra. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 3. Le fiamme sono state viste in Corso Bra, all'altezza del civico 71. Il mezzo era in fiamme in un campo a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per accertare quanto accaduto. Potrebbe trattarsi di un'auto rubata, ma solo gli accertamenti delle forze dell'ordine lo potranno accertare con certezza.