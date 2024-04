Sugherificio Molinas si prepara alla decortica degli oltre 8000 ettari di foreste di proprietà

Per Sugherificio Molinas, la prima azienda 100% italiana del comparto del sughero specializzata in tappi per l’enologia e materiali isolanti per la bioedilizia, il sughero non è soltanto materia prima ma è anche una moltitudine di ulteriori significati.

È innanzi tutto ambiente, poiché ospita una variegata biodiversità e ha la capacità di assorbire grandi quantità di CO2; è paesaggio, capace di porre un freno all’avanzare della desertificazione; è un vivace sistema socio-economico, del quale il Sugherificio stesso fa parte in modo attivo.

Un materiale prezioso, dunque, da preservare anche per le generazioni future e da maneggiare con cura e rispetto durante ogni fase di lavorazione, in particolar modo durante la decortica.

Questo processo, che viene svolto nel periodo compreso fra maggio e agosto negli oltre 8000 ettari di foreste di proprietà di Sugherificio Molinas situate in Sardegna e Toscana, serve per estrarre il sughero dalle piante. Gli scorzini (o, in dialetto, “bucadores”) sono operai specializzati, custodi di un’arte antica e di un animo resiliente, che con il solo aiuto di una scure raccolgono il sughero senza arrecare alcun danno alle piante. Al contrario, l’estrazione aiuta la quercia a respirare e la corteccia è in grado di rigenerarsi.

«Il primo sughero che si raccoglie quando la pianta ha raggiunto i 25/30 anni di età è il sughero maschio, dal quale si ottengono pannelli isolanti per l’edilizia. Dopo questa estrazione, il sughero può essere estratto ogni 10 anni: è il sughero femmina, di maggiore qualità e prevalentemente usato per la produzione di tappi per vino.» spiega Andrea Martinez, Dottore Agronomo di Sugherificio Molinas.

La stagione della decortica è ormai alle porte, e segna l’avvio di un nuovo ciclo di produzione che vedrà numerose fasi di controllo e selezione della materia prima, per ottenere un prodotto finale di elevata qualità nel segno della migliore tradizione del Made in Italy.

