Capre sbranate nella notte a Bene Vagienna, il proprietario: "Siamo impotenti"

Lupi. Ormai arrivati in pianura, ormai sempre più vicini alle case.

A Piozzo, Lequio Tanaro, ora di nuovo a Bene Vagienna, dove nella notte appena passata sono state attaccate e uccise due capre, chiuse in un recinto adiacente il giardino di un'abitazione privata. La rete di protezione non è bastata.

Ad essere sbranate due capre da compagnia, un maschio e una femmina. Del loro piccolo, di circa 4 mesi, nessuna traccia. Non c'era più al risveglio della famiglia, che ha solo potuto prendere atto di quanto accaduto ai loro animali.

La zona è ormai da tempo preda dei lupi, con i suoi numerosi pascoli e aziende agricole. "Volevo che si sapesse che è successo ancora e che siamo impotenti", commenta il proprietario degli ovini.

Il problema della difficile convivenza tra allevatori e lupi è annoso e difficilmente risolvibile. Il lupo è tra gli animali maggiormente protetti e tutelati; dall'altro lato i danni per gli allevatori sono ingenti, così come le spese da sostenere per proteggersi, il più delle volte inutilmente.

In Piemonte - e non solo - esiste una vera e propria squadra di emergenza per la protezione dai lupi, nata con lo scopo di provare a rendere possibile la convivenza tra i attività umane e grandi carnivori, per una coesistenza sostenibile.

Queste Squadre di emergenza per la prevenzione degli attacchi da lupo, anche dette WPIU, acronimo di Wolf Prevention Intervention Unit, che il progetto LIFE WolfAlps EU hanno il compito di affiancare gli allevatori nel reperimento e messa in opera di sistemi di dissuasione e difesa adeguati, fornire assistenza all’accesso alle misure di indennizzo e supporto alla prevenzione e, infine, sostenere nel corretto impiego dei cani da guardiania.

Ma il problema resta, tra tutela del lupo e allevatori esasperati.