Primo maggio, nove cuneesi insigniti delle “Stelle al merito del lavoro”

Domani, mercoledì 1° maggio, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino avrà luogo la cerimonia di consegna delle “Stelle al merito del lavoro”, onorificenze conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi Maestri del lavoro del Piemonte, per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità.

Alla cerimonia interverranno, oltre al Prefetto Donato Cafagna, le massime Autorità del Piemonte.

Saranno premiati ben nove cuneesi: Daniela Boasso, impiegata al CRCF (Centro Ricerche per la Chimica Fine S.r.l.) di San Michele Mondovì con 31 anni di servizio; Alessandro Carbone, operaio della Ferrero ad Alba, 38 anni di servizio; Norella Cavallero, quadro alla Merlo di San Defendente di Cervasca, 28 anni di servizio; Claudia Degioannini, quadro alla Aerovac di Mondovì S.r.l., 33 anni di servizio; Valter Manzone, dirigente in pensione dell'Associazione Cnos-Fap di Bra con 42 anni di servizio; Anna Maria Pistone, impiegata alla Ferrero di Alba, 36 anni di servizio; Stefania Rossi, impiegata alla Silvateam di San Michele Mondovì, 38 anni di servizio; Giuseppe Tealdi, quadro al Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest di Cuneo per 43 anni; Silvio Turco, quadro alla Michelin di Cuneo con 41 anni di servizio.