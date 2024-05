A Borgo parte il progetto "Spaziare" con un nuovo centro aggregativo per il benessere giovanile

Martedì 7 maggio è stato inaugurato il nuovo centro Aggregativo di Borgo San Dalmazzo in via Don Orione 9: un nuovo spazio per il sostegno e l'empowerment dei giovani.

L'inaugurazione del Centro Aggregativo per minori ha dato il via al progetto “Spaziare – 5punti di crescita”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è stata un'occasione per riunire membri della comunità locale, rappresentanti istituzionali, sevizi ed educatori, legati dalla volontà comune di fornire risorse e opportunità agli adolescenti che abitano a Borgo San Dalmazzo. Durante l'evento i rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato l'importanza di investire nelle nuove generazioni e di creare spazi sicuri e inclusivi per il loro sviluppo.

Un momento particolarmente significativo dell'inaugurazione è stata la presentazione dei due video musicali prodotti dai ragazzi la scorsa estate grazie a un progetto che li ha visti coinvolti in tutte le fasi, dall’ideazione alla creazione. Questo ha rappresentato un'opportunità per i giovani di esprimere la propria creatività e di condividere storie e prospettive con la comunità. È stato un momento di grande orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e ha evidenziato il potenziale e il talento dei giovani che partecipano al centro.

Il centro aggregativo per minori rappresenta un luogo di incontro e crescita per i giovani e con il nuovo progetto “Spaziare” verranno offerte una vasta gamma di attività educative, ricreative e di sostegno. I programmi offerti includono attività aggregative, laboratori artistici, sessioni di tutoraggio didattico e supporto educativo, tutti progettati per favorire l'apprendimento, la creatività e il benessere dei ragazzi.

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui servizi offerti dal centro aggregativo di Borgo San Dalmazzo è possibile contattare l’educatrice Fulvia Ercole: cell. 328 135 3718 - fulvia.ercole@emmanuele-onlus.org

“Spaziare – 5punti di crescita” è un progetto di Cooperativa Sociale Emmanuele in partenariato con diverse realtà del territorio, tra cui il Comune di Borgo San Dalmazzo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Il progetto prevede l’attivazione e il rinforzo di 5 poli aggregativi distribuiti nei comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.